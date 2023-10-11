Новосибирская область и Белоруссия реализуют совместные проекты по импортозамещению

Глава региона побывал на производстве холдинга «Планар». Среди партнёров белорусского предприятия в нашей области — Новосибирский государственный технический университет и «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Минздрава России.



В сотрудничестве с медиками одной из передовых клиник РФ и с медицинскими научными и клиническими организациями Республики Беларусь идёт разработка медицинских изделий для лечения сложных нарушений ритма сердца. Взаимодействие направлено не только на повышение доступности и эффективности оказания высокотехнологической медицинской помощи, но и на повышение технологической оснащенности и независимости двух государств.



А Дизайн-центр НГТУ, созданный в рамках комплексного проекта «Силовая электроника и интеллектуальная энергетика» федеральной программы Приоритет-2030, оснащён современным оборудованием, в том числе, и белорусского производства, изготовленного на «Планаре».



«Дизайн-центр „Силовая электроника“ НГТУ НЭТИ — научно-производственное подразделение, созданное с целью разработки перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также для проектирования и изготовления опытных образцов мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических аппаратов. Каждое поколение таких модулей будет меньше, легче и мощнее в несколько раз: ведь любое летательное и кабельное оборудование требует минимизации габаритов и массы.



Центр открылся менее года назад в срок именно благодаря сотрудничеству с „Планар“: предприятие поставило оборудование и укомплектовало технологическую линейку, а также провело её настройку к запуску. Специалисты „Планар“ выехали в Новосибирск и успешно провели данные работы, а также поделились опытом с научными сотрудниками НГТУ НЭТИ.



На предприятии отмечают: специалисты НГТУ поставили перед собой очень высокие цели: достичь мирового уровня по качеству преобразования энергии. И разработки Института силовой электроники действительно мирового уровня, это значительный шаг вперед.



Андрей Травников оценил перспективность взаимодействия холдинга со специалистами новосибирского вуза.



Отметим, что „Планар“ является одним из лидеров микроэлектронной промышленности начиная с 60-х годов прошлого века. На его долю приходилось более 70% рынка технологического оборудования для электронной промышленности СССР. За это время изготовлено и поставлено по собственным разработкам более десятка тысяч различных единиц технологического оборудования.



Сегодня основными направлениями научно-технической деятельности предприятия остаются научные исследования, разработка и выпуск прецизионного лазерно-оптического, оптико-механического, контрольно-измерительного и сборочного оборудования для производства изделий микроэлектроники.



Также Андрей Травников ознакомился с работой холдинга БелОМО — многопрофильного объединения, специализирующегося на разработке и выпуске высококачественных оптико-электронных, лазерных и оптико-механических изделий.