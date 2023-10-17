Крупнейшая медицинская выставка-форум Сибири открылась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
«Впервые за 9 лет проходит выставка-форум, посвящённая здравоохранению в Сибири, — напомнил Губернатор. — Это мероприятие актуально, потому что Сибирь, хоть она и объединённая, но большая и очень разная. Безусловно, национальный проект „Здравоохранение“, который по инициативе Президента России реализуется уже шестой год, в чём-то уравнивает наши подходы, но, тем не менее, построение системы здравоохранения, организация медицинской помощи, расставление приоритетов у каждого региона свои. Многообразие опыта позволяет увидеть, у кого лучше результаты, что у кого можно перенять и, может быть, „подтянуть“ свои системы. Но то, что обмен опытом и координация абсолютно необходимы и полезны — в этом уверены все, и я надеюсь, что выставка-форум „Здравоохранение Сибири“ впредь не будет иметь таких больших перерывов и получит продолжение в 2024 году.
На выставке порадовало то, что здесь присутствует больше российских производителей, чем поставщиков иностранного оборудования. Динамика импортозамещения и качество оборудования впечатляют. В очередной раз по-хорошему удивляет Новосибирская область — мы настолько разнообразны, что практически на каждой площадке узнаёшь о новых производителях, которые работают в нашем регионе. У новосибирцев есть все компетенции в производстве оборудования и решении задач здравоохранения», — отметил Андрей Травников.
И. о. министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что 90% представленных на выставке разработок — отечественные, а за 4 дня работы форума состоится 49 треков федерального уровня: «Мы затронули практически все направления деятельности системы здравоохранения. Не сомневаюсь, что эти 4 дня абсолютно необходимы для развития медицинской отрасли всех регионов Сибирского федерального округа».
С 17 по 20 октября в комплексе «Новосибирск-Экспоцентр» в рамках конгрессно-выставочного проекта «Здравоохранение Сибири-2023» будет представлена продукция более ста компаний-участников: оборудование для инструментальной диагностики и медицинских лабораторий, для санавиации и служб интенсивной терапии и реанимации; медицинская мебель и одежда, симуляционное медицинское оборудование, хирургические инструменты и перевязочные материалы и многое другое. В форуме принимают участие представители сферы здравоохранения Республики Беларусь.
Новосибирская область сегодня — регион с мощным медицинским комплексом, интересными наработками академической медицинской науки, практическими достижениями врачей. Здесь работает одно из ведущих фармакологических предприятий страны ПФК «Обновление», Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Инновационная компания «Ангиолайн» именно у нас разработала и сегодня производит для всего российского рынка уникальные стенты.
Выпускает продукцию единственный производитель медицинской керамики «НЭВЗ-Керамикс», работают ННИИТО имени профессора Цивьяна и Центр имени академика Мешалкина. В Новосибирском государственном университете совместно с партнёрами проводят доклинические исследования уникальной технологии лечения глиобластомы бор-нейтронозахватной терапией на крупных животных, а в кампусе НГУ строится ещё один исследовательский центр — Институт психологии имени Владимира Зельмана.
Для справки.
Национальные проекты реализуются в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Подробная информация — на сайте национальные проекты.рф
Врачам скорой помощи в Новосибирске предложили для оценки новую систему начисления заработной платы.