Крупнейшая медицинская выставка-форум Сибири открылась в Новосибирской области

«Впервые за 9 лет проходит выставка-форум, посвящённая здравоохранению в Сибири, — напомнил Губернатор. — Это мероприятие актуально, потому что Сибирь, хоть она и объединённая, но большая и очень разная. Безусловно, национальный проект „Здравоохранение“, который по инициативе Президента России реализуется уже шестой год, в чём-то уравнивает наши подходы, но, тем не менее, построение системы здравоохранения, организация медицинской помощи, расставление приоритетов у каждого региона свои. Многообразие опыта позволяет увидеть, у кого лучше результаты, что у кого можно перенять и, может быть, „подтянуть“ свои системы. Но то, что обмен опытом и координация абсолютно необходимы и полезны — в этом уверены все, и я надеюсь, что выставка-форум „Здравоохранение Сибири“ впредь не будет иметь таких больших перерывов и получит продолжение в 2024 году.