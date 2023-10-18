Главных счастливчиков 2024 года назвал астролог — кого ждет необычайный успех

Год Зеленого Деревянного Дракона будет очень успешным для одного из зодиакальных представителей. По информации российского астролога Василисы Володиной, рожденные под знаком Водолея ожидает благоприятный период.

Астролог отмечает, что Дракон симпатизирует Водолеям из-за их творческой энергии и будет поддерживать их во всех начинаниях. С начала года представителям этого знака будет удачно идти по карьерной лестнице, осуществлять проекты и воплощать идеи, способствующие развитию бизнеса. К лету они смогут существенно увеличить свой доход. Осенью наступит время перемен в личной жизни. Возможно, Водолеям выпадет шанс найти настоящую любовь. Представители этого знака смогут осуществить свое желание или достичь своей мечты. Однако стоит помнить, что Дракон ценит конкретность, поэтому цель должна быть четко определена и действительно важна для Водолеев. Читайте также: Октябрьская магия для каждого знака: прогноз от новосибирского астролога Даши Плющ В Новосибирске ищут риелтора-астролога, умеющего составлять натальные карты Что готовит нам осень: гороскоп на октябрь от новосибирского астролога Даши Плющ