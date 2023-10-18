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Кому больше всего повезет в 2024 году

Главных счастливчиков 2024 года назвал астролог — кого ждет необычайный успех

18 октября 2023, 08:58
Фото: Михаил Чижов / 1MI
Кому больше всего повезет в 2024 году
Год Зеленого Деревянного Дракона будет очень успешным для одного из зодиакальных представителей. По информации российского астролога Василисы Володиной, рожденные под знаком Водолея ожидает благоприятный период.

Астролог отмечает, что Дракон симпатизирует Водолеям из-за их творческой энергии и будет поддерживать их во всех начинаниях.

С начала года представителям этого знака будет удачно идти по карьерной лестнице, осуществлять проекты и воплощать идеи, способствующие развитию бизнеса.

К лету они смогут существенно увеличить свой доход.

Осенью наступит время перемен в личной жизни. Возможно, Водолеям выпадет шанс найти настоящую любовь.

Представители этого знака смогут осуществить свое желание или достичь своей мечты.

Однако стоит помнить, что Дракон ценит конкретность, поэтому цель должна быть четко определена и действительно важна для Водолеев.

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