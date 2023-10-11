atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

В Новосибирске ищут риелтора-астролога, умеющего составлять натальные карты

В Новосибирске ищут риелтора-астролога, умеющего составлять натальные карты

11 октября 2023, 09:24
Фото: Midjourney
Агентство недвижимости в Новосибирске ищет риелтора-астролога, способного делать прогнозы по недвижимости на основе астрологического анализа и составлять карты клиентов. Зарплата начинается от 70 000 рублей. Такое объявление размещено на одном из бесплатных сайтов.

В Новосибирске агентство недвижимости опубликовало необычную вакансию — риелтор-астролог. Предложенная зарплата составляет 70 000 рублей в месяц. Опыт работы необязателен, но требуется знание астрологии и умение делать прогнозы, говорится в объявлении.

Кандидат должен обладать навыками работы с клиентами, устанавливать доверительные отношения и предлагать нестандартные решения.

Также он будет составлять астрологические прогнозы и рекомендации для клиентов, искать недвижимость, соответствующую астрологическим картам, проводить просмотры объектов и консультировать по покупке и продаже недвижимости.

Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Что готовит нам осень: гороскоп на октябрь от новосибирского астролога Даши ПлющЗвёзды Даши Плющ: гороскоп для знаков зодиака на неделю от новосибирского астролога
#Новосибирск#Продажа#Зарплата#Эмилия Губарева#Астрология#Астролог#Клиенты#Риелтор#Прогнозы
Подпишитесь
Кто из известных новосибирцев переехал в Израиль — среди них дети чиновников
Сегодня, 04:03
Проверьте, насколько хорошо вы знаете метро в Новосибирске?
Вчера, 09:29
«Ужас какой»: в Бердске автомобиль с водителем разорвало на части в ДТП — ВИДЕО
Сегодня, 01:23
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Вчера, 03:13
Волна холода со снегом и ветром подступает к Новосибирску из Москвы
Вчера, 04:41
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили закон
Вчера, 01:43