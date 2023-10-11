В Новосибирске ищут риелтора-астролога, умеющего составлять натальные карты

Агентство недвижимости в Новосибирске ищет риелтора-астролога, способного делать прогнозы по недвижимости на основе астрологического анализа и составлять карты клиентов. Зарплата начинается от 70 000 рублей. Такое объявление размещено на одном из бесплатных сайтов.