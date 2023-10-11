В Новосибирске ищут риелтора-астролога, умеющего составлять натальные карты

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В Новосибирске агентство недвижимости опубликовало необычную вакансию — риелтор-астролог. Предложенная зарплата составляет 70 000 рублей в месяц. Опыт работы необязателен, но требуется знание астрологии и умение делать прогнозы, говорится в объявлении.
Кандидат должен обладать навыками работы с клиентами, устанавливать доверительные отношения и предлагать нестандартные решения.
Также он будет составлять астрологические прогнозы и рекомендации для клиентов, искать недвижимость, соответствующую астрологическим картам, проводить просмотры объектов и консультировать по покупке и продаже недвижимости.