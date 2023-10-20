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Posted 20 октября, 10:34

Published 20 октября, 10:34

Modified 20 октября, 10:36

Updated 20 октября, 10:36

Механизмы противодействия коррупции совершенствуют в Новосибирской области

В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции

20 октября 2023, 10:34
Фото: nso.ru
Механизмы противодействия коррупции совершенствуют в Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области. Заседание прошло 19 октября в Правительстве региона.

О мерах по минимизации коррупционных рисков при предоставлении государственной поддержки министерством сельского хозяйства Новосибирской области доложил первый заместитель министра сельского хозяйства Андрей Шинделов. В рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия министерством предоставляются меры государственной поддержки по 26 направлениям, за счет средств областного бюджета, с софинансированием из федерального бюджета. По 25 направлениям — из средств бюджета области.

Министерством принимаются меры, направленные на полное исключение коррупционных проявлений при предоставлении господдержки. В частности, установлен единый способ определения получателей субсидий по результатам отбора, на основании поданных заявок, с использованием государственной информационной системы предоставления мер государственной поддержки АПК. Таким образом обеспечивается прозрачность процедуры, единый подход к доведению средств, исключаются коррупционные риски, связанные с влиянием какого-либо сотрудника, участника комиссии, на рассмотрение заявки.

Губернатор Андрей Травников отметил необходимость автоматизации процессов отбора при предоставлении государственных субсидий для сельхозпроизводителей.

«Любые исключения из правил — это всегда дополнительные коррупционные риски. Если объективно не существует какой-то ниши, которая не может претендовать на стопроцентную автоматизацию, лучше таких исключений не предполагать. Поэтому должно быть автоматизировано всё на 100%», — подчеркнул глава региона.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил о недопущении коррупционных проявлений при осуществлении регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте.

Доклад о мерах по минимизации коррупционных рисков при осуществлении государственных услуг и государственных функций в сфере государственной охраны объектов культурного наследия участникам заседания представила начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Макавчик.

О прозрачности процедур контроля как условия предупреждения коррупционных правонарушений доложил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Лариса Варфоломеева доложила о мерах по профилактике нарушений законодательства о противодействии коррупции в государственных учреждениях региона и организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти области.

Контроль за деятельностью учреждений в сфере противодействия коррупции осуществляется в форме проверок сведений о доходах руководителей учреждений, осуществляемых исполнительными органами власти, а также плановых и внеплановых проверок. Важным изменением в 2023 году стало внедрение нового вида контроля в форме мониторинга. Мониторинг проводится в дистанционном формате и позволит охватить все государственные учреждения региона.

В Новосибирской области утвердили программу противодействия коррупции
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Программу противодействия коррупции утвердили в Новосибирской области.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Коррупция
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