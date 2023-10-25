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Posted 25 октября, 06:57

Published 25 октября, 06:57

Modified 25 октября, 07:01

Updated 25 октября, 07:01

Эпохальные события ноября: какие знаки зодиака столкнутся с ними, рассказала астролог

Эпохальные события ноября: какие знаки зодиака столкнутся с ними, рассказала астролог

25 октября 2023, 06:57
Фото: Фрагмент шоу «Давай поженимся»
Астролог Василиса Володина предрекла, что осенью у определенных знаков зодиака произойдут важные изменения.

По ее словам, Львов ждут в ноябре события, способные радикально изменить их жизнь. «Ноябрь для вас будет активным, напряженным и значимым месяцем», — подчеркнула эксперт.

Она посоветовала представителям этого знака не бояться выходить из зоны комфорта, однако сохранять спокойствие.

Водолеев, по прогнозам Володиной, ожидает сложный период на работе в ноябре. Представители этого знака будут чувствовать отсутствие сил, а начальство будет требовать от них все больше.

Тем не менее, ситуация разрешится благополучно. «Середина месяца станет пиком напряжения, после чего оно постепенно утихнет», — пояснила астролог, советуя Водолеям не сгорать от обид.

В свою очередь, Стрельцам Володина рекомендует осенью начать реализацию самых смелых планов.

Астролог заверила, что Вселенная будет на их стороне, и у них отличные шансы на осуществление задуманного.

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