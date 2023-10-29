Поток грязной жидкости льется со стройки в Академгородке в сторону ФМШ

Видео прислал подписчик сообщества Владислав Кокоулин. На видео также видны ворота, из-под которых бежит жидкость, в данном месте есть небольшой уклон асфальта в сторону ФМШ и вся жидкость стекает к крыльцу физматшколы. На этом месте уже образовалась неглубокая, но большая лужа.