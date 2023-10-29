Поток грязной жидкости льется со стройки в Академгородке в сторону ФМШ

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
На видео, размещенном в группе Вконтакте «Сообщество Академгородка | Новосибирск», видно, как «реки» мутной воды льются нескончаемым потоком в сторону ФМШ со стройплощадки, где строится клиника Зельмана.
Видео прислал подписчик сообщества Владислав Кокоулин. На видео также видны ворота, из-под которых бежит жидкость, в данном месте есть небольшой уклон асфальта в сторону ФМШ и вся жидкость стекает к крыльцу физматшколы. На этом месте уже образовалась неглубокая, но большая лужа.
Весной этого года министр экологии выложил видео, на котором стадо лосей переходит загородную дорогу под Новосибирском.