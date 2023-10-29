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Непрерывный поток мутной воды полдня течет со стройки

Поток грязной жидкости льется со стройки в Академгородке в сторону ФМШ

29 октября 2023, 08:10
Фото: Вконтакте Сообщество Академгородка Новосибирск
Непрерывный поток мутной воды полдня течет со стройки
Жители Академгородка заметили потоки мутной воды, которая льется со стройплощадки, где идет строительство клиники.

На видео, размещенном в группе Вконтакте «Сообщество Академгородка | Новосибирск», видно, как «реки» мутной воды льются нескончаемым потоком в сторону ФМШ со стройплощадки, где строится клиника Зельмана.

Видео прислал подписчик сообщества Владислав Кокоулин. На видео также видны ворота, из-под которых бежит жидкость, в данном месте есть небольшой уклон асфальта в сторону ФМШ и вся жидкость стекает к крыльцу физматшколы. На этом месте уже образовалась неглубокая, но большая лужа.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Академгородок#Стройка#Ольга Храмушкина
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