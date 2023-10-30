Наличные доллары и евро: Россельхозбанк предлагает индивидуальный курс продажи валюты

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Валютно-обменные операции проводятся во всех офисах РСХБ, расположенных в городе Новосибирске и Новосибирской области, по заявленным курсам без дополнительных комиссий. Курсы валют устанавливаются банком ежедневно и могут быть изменены в течение дня в зависимости от ситуации на валютном рынке.
Более подробную информацию об актуальных курсах продажи иностранной валюты можно получить в любом офисе Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка.
АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.