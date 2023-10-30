Наличные доллары и евро: Россельхозбанк предлагает индивидуальный курс продажи валюты

Валютно-обменные операции проводятся во всех офисах РСХБ, расположенных в городе Новосибирске и Новосибирской области, по заявленным курсам без дополнительных комиссий. Курсы валют устанавливаются банком ежедневно и могут быть изменены в течение дня в зависимости от ситуации на валютном рынке.