atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Наличные доллары и евро: Россельхозбанк предлагает индивидуальный курс продажи валюты

Наличные доллары и евро: Россельхозбанк предлагает индивидуальный курс продажи валюты

30 октября 2023, 10:48
Фото: РоссельхозБанк
Реклама. АО «Россельхозбанк» . erid: LjN8KaLaJ
В офисах Россельхозбанка действует индивидуальный курс продажи наличной иностранной валюты (Доллары США, Евро). Предложение актуально для клиентов, совершающих сделки свыше 5 000 USD/EUR.

Валютно-обменные операции проводятся во всех офисах РСХБ, расположенных в городе Новосибирске и Новосибирской области, по заявленным курсам без дополнительных комиссий. Курсы валют устанавливаются банком ежедневно и могут быть изменены в течение дня в зависимости от ситуации на валютном рынке.

Более подробную информацию об актуальных курсах продажи иностранной валюты можно получить в любом офисе Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

#Общество#Новосибирск#Банки#Банк#Алина Гурицкая#Банки и бизнес
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Сегодня, 01:36
Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты
Сегодня, 01:30
Суд в Новосибирске оправдал мать, оставившую без присмотра детей — они погибли в огне
Сегодня, 09:00
Проезд в метро Новосибирска предложили поднять до 50 рублей
Сегодня, 06:52
Многодетный отец из Новосибирска раскритиковал повышение транспортного налога
Сегодня, 04:16
Студент НГУЭУ из Новосибирска выиграл чемпионат The International по Dota-2
Сегодня, 04:48