Мэр Новосибирска рассказал о запуске троллейбусов до аэропорта Толмачево

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Мэрия Новосибирска не отказывается от планов связать троллейбусным сообщением центр Левобережья и аэропорт Толмачево. Однако о практической реализации будут думать только тогда, когда новые троллейбусы с автономным ходом заменят старые машины на существующих регулярных маршрутах.
«Реализуем насущные актуальные маршруты, как №29, о котором мы много говорили. Есть ряд направлений, которые требуют первостепенного внимания», — сказал глава муниципалитета в ходе встречи с журналистами в четверг, 2 ноября.
Анатолий Локоть выразил уверенность, что все 120 новых троллейбусов, которые город должен получить по контракту с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, придут в Новосибирск до конца декабря. На текущий момент из этой партии получено 46 машин марки «Горожанин».