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Троллейбусный парк Новосибирска нуждается в серьезном обновлении

Мэр Новосибирска рассказал о запуске троллейбусов до аэропорта Толмачево

2 ноября 2023, 09:16
Фото: atas.info
Троллейбусный парк Новосибирска нуждается в серьезном обновлении
Электротранспорт может начать курсировать между площадью Маркса и воздушной гаванью после того, как новые машины выйдут на существующие маршруты

Мэрия Новосибирска не отказывается от планов связать троллейбусным сообщением центр Левобережья и аэропорт Толмачево. Однако о практической реализации будут думать только тогда, когда новые троллейбусы с автономным ходом заменят старые машины на существующих регулярных маршрутах.

«Реализуем насущные актуальные маршруты, как №29, о котором мы много говорили. Есть ряд направлений, которые требуют первостепенного внимания», — сказал глава муниципалитета в ходе встречи с журналистами в четверг, 2 ноября.

Анатолий Локоть выразил уверенность, что все 120 новых троллейбусов, которые город должен получить по контракту с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, придут в Новосибирск до конца декабря. На текущий момент из этой партии получено 46 машин марки «Горожанин».

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Аэропорт Толмачево
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