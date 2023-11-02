Мэр Новосибирска рассказал о запуске троллейбусов до аэропорта Толмачево

Мэрия Новосибирска не отказывается от планов связать троллейбусным сообщением центр Левобережья и аэропорт Толмачево. Однако о практической реализации будут думать только тогда, когда новые троллейбусы с автономным ходом заменят старые машины на существующих регулярных маршрутах.