Боец гуманитарного фронта: Василий Леонов о своем пути в Россию-матушку

«В 14-м году мы жили по графику бомбежек: два часа отстреляли, два часа у нас есть на перебежку. Я сам пережил это и знаю, каково это. Но иногда бывало так, что двух часов не прошло, люди выходили из бомбоубежища, которое находилось в 7-й школе, и попадали под разрывы… Это история, и мы не должны ее забывать», — делится Леонов воспоминаниями тяжелого времени.