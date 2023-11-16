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Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Благотворительно-профилактические акции АО "РЭС" в честь 90-летия электрических сетей.

Более 200 воспитанников детдомов приняли участие в благотворительных акциях АО «РЭС»

16 ноября 2023, 16:05
Фото: Пресс-служба АО "РЭС".
Благотворительно-профилактические акции АО "РЭС" в честь 90-летия электрических сетей.
В ноябре 2023 года сотрудники АО «РЭС» провели цикл благотворительно-профилактических акций для воспитанников детдомов. В благотворительно-профилактических мероприятиях приняли участие более 200 детей из 8 социальных учреждений в разных районах Новосибирска и области.

Завершающей точкой в череде увлекательных представлений стал «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей „Дорогинский“ в Черепановском районе Новосибирской области.

Организаторы включили в яркую и развлекательную программу образовательную часть, чтобы зрители могли повторить правила электробезопасности. Развлекаясь и отдыхая, дети знакомятся с культурой обращения с электричеством. Эти знания жизненно необходимы, поэтому специалисты «РЭС» включают их в занятия и представления для детей, тем самым задействуя через акции новую аудиторию.

Благотворительно-профилактические акции АО "РЭС" в честь 90-летия электрических сетей.Благотворительно-профилактические акции АО "РЭС" в честь 90-летия электрических сетей.
Благотворительно-профилактические акции АО "РЭС" в честь 90-летия электрических сетей.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС".

Дети из центра «Дорогинский» с увлечением смотрели Тесла-шоу и генератор Ван-де-Граафа, слушали, откуда берется электричество, смогли прикоснуться к молнии и создать безопасное статическое электричество. Также организаторы провели веселые конкурсы с приятными призами для самых активных. И, конечно, вручение подарков — каждый ребенок получил книги, игровые наборы и сладкие сувениры, а центру «Дорогинский» энергетики подарили мелкую и крупную бытовую технику.

В этих представлениях сотрудники компании стремятся передать не только знания, но всю свою энергию и теплоту детям, которые лишены привычных для их сверстников условий жизни, и по возможности сделать комфортнее их пребывание в доме, где они живут.

Кроме цикла благотворительно-профилактических акций в честь 90-летия электросетей новосибирские энергетики провели еще несколько десятков мероприятий, социальных и творческих проектов и эко-акций. Как социально ответственная компания, АО «РЭС» стремилось не просто отметить юбилей электросетей, а, прежде всего, оставить позитивный след в повседневной жизни жителей Новосибирской области.

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Спортивные мероприятия, в которых участвовали сотрудники АО «РЭС», тоже были посвящены юбилею электросетей в Новосибирской области.

#Ольга Храмушкина
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