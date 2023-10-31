Спортсмены АО «РЭС» вновь одержали победу на спартакиаде «Электропрофсоюза»

Высокое напряжение «искрило» на всех этапах и на всех площадках спорткомплекса. Это выражалось не только в азарте спортивных баталий, но и в накале страстей на трибунах. Болельщики основательно подготовились к поддержке спортсменов — гудели в трубы, стучали в фанатские барабаны, хором кричали заводные «кричалки» и скандировали названия команд. «Болеть» пришли целыми семьями — это был настоящий спортивный праздник и для спортсменов, и для болельщиков.