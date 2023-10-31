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Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.

Спортсмены АО «РЭС» вновь одержали победу на спартакиаде «Электропрофсоюза»

31 октября 2023, 14:09
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.
В прошедшую субботу 28 октября 2023 года в спортивном комплексе НГТУ НЭТИ в очередной раз состоялась спартакиада предприятий, входящих в Новосибирскую областную Общественную организацию «Всероссийский Электропрофсоюз».

В соревнованиях приняли участие команды шести самых крупных энергетических компаний Новосибирской области:

  • АО «Региональные электрические сети» (РЭС);
  • АО «Электромагистраль»;
  • НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
  • ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ);
  • ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК);
  • ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

Спартакиада включала в себя классические дисциплины — легкую атлетику (мужскую и смешанную эстафеты 4×100м), настольный теннис, волейбол и мини-футбол. Отдельно оценивалась и активность болельщиков.

Высокое напряжение «искрило» на всех этапах и на всех площадках спорткомплекса. Это выражалось не только в азарте спортивных баталий, но и в накале страстей на трибунах. Болельщики основательно подготовились к поддержке спортсменов — гудели в трубы, стучали в фанатские барабаны, хором кричали заводные «кричалки» и скандировали названия команд. «Болеть» пришли целыми семьями — это был настоящий спортивный праздник и для спортсменов, и для болельщиков.

Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.
Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.
Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.
Победа в спартакиаде «Электропрофсоюза» в юбилейный год.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

По результатам соревнований спортсмены из АО «РЭС» во всех дисциплинах заняли призовые места. Теннисисты и бегуны взяли «серебро», а футбольная и волейбольная сборные заслуженно получили «золото». Компания и профсоюз всесторонне поддерживают спортсменов, на предприятии делают упор на здоровый образ жизни, культивируют спорт и занятие физической культурой среди сотрудников. Закономерно, что спортсмены неизменно показывают высокие результаты.

Высокие результаты команды во всех видах спорта и горячая поддержка болельщиков обеспечили лидерство и в общекомандном зачете:

1 место — АО «РЭС»;

2 место — ООО «НТСК»;

3 место — ООО «СГК».

Стоит отметить, что сборная команда АО «РЭС» неоднократно становилась победителем и призёром спартакиад «Электропрофсоюза». Но этот год особенный — в 2023 году отмечается сразу 2 юбилея — 90-летие электросетей Новосибирской области и 70-летие организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Поэтому спортсмены посвятили свою очередную победу этим знаменательным датам.

Более 300 энергетиков приняли участие в ежегодной спартакиаде АО «РЭС»
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Компания так же организует спортивные события и мероприятия. В сентябре 2023 года в спартакиаде АО «РЭС» приняли участие более 300 энергетиков.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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