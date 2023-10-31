Спортсмены АО «РЭС» вновь одержали победу на спартакиаде «Электропрофсоюза»

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
В соревнованиях приняли участие команды шести самых крупных энергетических компаний Новосибирской области:
Спартакиада включала в себя классические дисциплины — легкую атлетику (мужскую и смешанную эстафеты 4×100м), настольный теннис, волейбол и мини-футбол. Отдельно оценивалась и активность болельщиков.
Высокое напряжение «искрило» на всех этапах и на всех площадках спорткомплекса. Это выражалось не только в азарте спортивных баталий, но и в накале страстей на трибунах. Болельщики основательно подготовились к поддержке спортсменов — гудели в трубы, стучали в фанатские барабаны, хором кричали заводные «кричалки» и скандировали названия команд. «Болеть» пришли целыми семьями — это был настоящий спортивный праздник и для спортсменов, и для болельщиков.
По результатам соревнований спортсмены из АО «РЭС» во всех дисциплинах заняли призовые места. Теннисисты и бегуны взяли «серебро», а футбольная и волейбольная сборные заслуженно получили «золото». Компания и профсоюз всесторонне поддерживают спортсменов, на предприятии делают упор на здоровый образ жизни, культивируют спорт и занятие физической культурой среди сотрудников. Закономерно, что спортсмены неизменно показывают высокие результаты.
Высокие результаты команды во всех видах спорта и горячая поддержка болельщиков обеспечили лидерство и в общекомандном зачете:
1 место — АО «РЭС»;
2 место — ООО «НТСК»;
3 место — ООО «СГК».
Стоит отметить, что сборная команда АО «РЭС» неоднократно становилась победителем и призёром спартакиад «Электропрофсоюза». Но этот год особенный — в 2023 году отмечается сразу 2 юбилея — 90-летие электросетей Новосибирской области и 70-летие организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Поэтому спортсмены посвятили свою очередную победу этим знаменательным датам.
Компания так же организует спортивные события и мероприятия. В сентябре 2023 года в спартакиаде АО «РЭС» приняли участие более 300 энергетиков.