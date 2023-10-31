Компания АО «РЭС» завершила проверку готовности электросетей к зиме

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Во время проверки определяется, насколько оборудование и персонал готовы к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях зимних низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.
Параметры готовности оцениваются внутренними комиссиями в течение месяца. Комиссии формируются из представителей руководства филиалов и сотрудников технической дирекции компании. Список проверяемых параметров, согласно регламентирующим документам, содержит десятки пунктов, разделенных на группы:
Проведен ряд работ для обеспечения стабильной подачи электроэнергии: в зоне ответственности АО «РЭС» выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи и подстанций различного класса напряжения, проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области.
С особым вниманием компания подготовилась к разным нештатным ситуациям, сформировано все для оперативного реагирования. Создан запас оборудования и материалов, проверено наличие и работа резервных источников электроснабжения (РИСЭ), пополнен парк автотранспорта и спецтехники, все машины находятся в готовности к выезду по необходимости.
В Новосибирской области провели командно-штабную и общесетевую противоаварийную тренировку, по результатам которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК в условиях низких температур наружного воздуха.
Предварительные доклады о готовности электросетевого комплекса АО «РЭС» уже были представлены на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и окружном совещании в аппарате полпреда РФ по СФО. Окончательные итоги подготовки к отопительному сезону будут подведены Минэнерго РФ не позднее 15 ноября. По результатам данного мероприятия субъекты электроэнергетики получат соответствующий документ — Паспорт готовности к отопительному сезону.