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Published Сегодня, 06:55

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Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.

Компания АО «РЭС» завершила проверку готовности электросетей к зиме

31 октября 2023, 06:55
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.
Все филиалы АО «РЭС» завершили комплексную проверку готовности электросетей к работе в осенне-зимний период (ОЗП) 2023–2024 годов. С учетом климатических условий Сибири подготовка электросетей была начата весной, а завершилась в последние числа октября.

Во время проверки определяется, насколько оборудование и персонал готовы к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях зимних низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

Параметры готовности оцениваются внутренними комиссиями в течение месяца. Комиссии формируются из представителей руководства филиалов и сотрудников технической дирекции компании. Список проверяемых параметров, согласно регламентирующим документам, содержит десятки пунктов, разделенных на группы:

  • системная надежность;
  • техническое состояние;
  • персонал;
  • противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;
  • ремонтная деятельность;
  • передача электроэнергии.
Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.
Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.
Завершена проверка готовности электросетей к зиме в Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Проведен ряд работ для обеспечения стабильной подачи электроэнергии: в зоне ответственности АО «РЭС» выполнен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи и подстанций различного класса напряжения, проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области.

С особым вниманием компания подготовилась к разным нештатным ситуациям, сформировано все для оперативного реагирования. Создан запас оборудования и материалов, проверено наличие и работа резервных источников электроснабжения (РИСЭ), пополнен парк автотранспорта и спецтехники, все машины находятся в готовности к выезду по необходимости.

В Новосибирской области провели командно-штабную и общесетевую противоаварийную тренировку, по результатам которой подразделения АО «РЭС» подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК в условиях низких температур наружного воздуха.

В АО «РЭС» рассказали о подготовке электросетей Новосибирской области к зиме
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Предварительные доклады о готовности электросетевого комплекса АО «РЭС» уже были представлены на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и окружном совещании в аппарате полпреда РФ по СФО. Окончательные итоги подготовки к отопительному сезону будут подведены Минэнерго РФ не позднее 15 ноября. По результатам данного мероприятия субъекты электроэнергетики получат соответствующий документ — Паспорт готовности к отопительному сезону.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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