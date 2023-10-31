Компания АО «РЭС» завершила проверку готовности электросетей к зиме

Предварительные доклады о готовности электросетевого комплекса АО «РЭС» уже были представлены на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) и окружном совещании в аппарате полпреда РФ по СФО. Окончательные итоги подготовки к отопительному сезону будут подведены Минэнерго РФ не позднее 15 ноября. По результатам данного мероприятия субъекты электроэнергетики получат соответствующий документ — Паспорт готовности к отопительному сезону.