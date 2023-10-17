Сотрудники АО «РЭС» продолжают цикл познавательных представлений в детских домах

Сотрудники АО «РЭС» будут радовать детей праздничными представлениями до конца этого года. В планах провести подобные мероприятия еще в семи социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. И в каждом из них обязательно дарить не только полезные и нужные подарки, но и частичку своей энергии и тепла.