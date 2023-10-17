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Представление для воспитанников центра "Теплый дом".

Сотрудники АО «РЭС» продолжают цикл познавательных представлений в детских домах

17 октября 2023, 10:49
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
16 октября сотрудники РЭС представили для воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, познавательное представление про электричество. Эту социальную акцию АО «РЭС» запустило в честь 90-летия электросетей Новосибирской области наряду с другими юбилейными мероприятиями.

В этот раз энергетики устроили настоящий праздник для ребят из центра «Теплый дом» в Новосибирске: с тесла-шоу, конкурсами и подарками.

Дети и подростки увидели на представлении, как работают катушка Тесла и генератор Ван-де-Граафа, узнали, откуда берется электричество. Спектакль был интерактивным: у ребят была возможность прикоснуться к молнии, создать безопасное статическое электричество. В процессе представления с детьми повторили все основные правила электробезопасности. Дети с увлечением включались в игры и конкурсы, а самые активные получали призы.

Представление для воспитанников центра "Теплый дом".Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Представление для воспитанников центра "Теплый дом".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Конечно, не обошлось без традиционных подарков — и каждому воспитаннику, и самому центру. От специалистов АО «РЭС» дети получили книги и сладкие сувениры, а администрация учреждения — десятки разнообразных игровых наборов и крупную бытовую технику, которые, безусловно, позволят сделать жизнь детей в центре еще комфортнее и добавят им радостных моментов.

Сотрудники АО «РЭС» будут радовать детей праздничными представлениями до конца этого года. В планах провести подобные мероприятия еще в семи социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. И в каждом из них обязательно дарить не только полезные и нужные подарки, но и частичку своей энергии и тепла.

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В этом году компания провела большое количество социальных акций. В мае энергетики АО «РЭС» поздравили семьи с новорожденными в роддомах Новосибирска и подарили им подарки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Детский дом#Ольга Храмушкина#Электросети
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