Сотрудники АО «РЭС» продолжают цикл познавательных представлений в детских домах

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В этот раз энергетики устроили настоящий праздник для ребят из центра «Теплый дом» в Новосибирске: с тесла-шоу, конкурсами и подарками.
Дети и подростки увидели на представлении, как работают катушка Тесла и генератор Ван-де-Граафа, узнали, откуда берется электричество. Спектакль был интерактивным: у ребят была возможность прикоснуться к молнии, создать безопасное статическое электричество. В процессе представления с детьми повторили все основные правила электробезопасности. Дети с увлечением включались в игры и конкурсы, а самые активные получали призы.
Конечно, не обошлось без традиционных подарков — и каждому воспитаннику, и самому центру. От специалистов АО «РЭС» дети получили книги и сладкие сувениры, а администрация учреждения — десятки разнообразных игровых наборов и крупную бытовую технику, которые, безусловно, позволят сделать жизнь детей в центре еще комфортнее и добавят им радостных моментов.
Сотрудники АО «РЭС» будут радовать детей праздничными представлениями до конца этого года. В планах провести подобные мероприятия еще в семи социальных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. И в каждом из них обязательно дарить не только полезные и нужные подарки, но и частичку своей энергии и тепла.
В этом году компания провела большое количество социальных акций. В мае энергетики АО «РЭС» поздравили семьи с новорожденными в роддомах Новосибирска и подарили им подарки.