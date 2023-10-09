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Электросети готовы к зиме: генеральный директор АО «РЭС» принял участие в совещании

Электросети готовы к зиме: генеральный директор АО «РЭС» принял участие в совещании

9 октября 2023, 09:58
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Окружное совещание по вопросам готовности регионов Сибири к осенне-зимнему периоду прошло 6 октября под руководством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. В совещании принял участие генеральный директор АО «РЭС» Дмитрий Шароватов.

В совещании участвовали заместители глав субъектов Сибирского Федерального округа, руководители надзорных органов и крупных энергетических компаний. Системообразующее электросетевое предприятие региона на совещании представлял генеральный директор АО «РЭС» Дмитрий Шароватов.

В ходе обсуждения было отмечено, что отопление в регионах Сибири включили своевременно, подготовка жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2023–2024 года проведена в соответствии с графиками.

Каждый год АО «РЭС», как предприятие, обслуживающее более 70% электросетей Новосибирской области, ежегодно проводит комплекс мероприятий для подготовки электросетей к сезонному максимуму нагрузок. Это важный момент работы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.

Работы по подготовке энергосистемы к осенне-зимнему периоду начинаются практически сразу после подведения итогов предыдущего отопительного периода, так как в связи с суровыми климатическими условиями Сибири такая подготовка требует времени.

На данный момент практически все организационно-технические мероприятия в компании завершены. В рамках производственных программ:

  • проведен капитальный ремонт воздушных линий электропередачи и подстанций различного класса напряжения,
  • выполнена модернизация высоковольтных подстанций, ремонт и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области,
  • пополнен аварийный резерв материалов и оборудования, в т. ч. в полной готовности находятся резервные источники электроснабжения,
  • вся техника и средства связи проверены на работоспособность;
  • отработаны навыки оперативного реагирования на ЧС в рамках командно-штабных учений и общесетевой противоаварийной тренировки.

Внутренние комиссии по оценке готовности электросетевого оборудования и персонала к передаче электрической энергии в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления работают в филиалах АО «РЭС». По результатам работы комиссий до конца недели будет принято решение о готовности подразделений компании к отопительному сезону 2023–2024 годов.

АО «РЭС» завершило строительство подстанции в Искитиме
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Завершено строительство подстанции в Искитиме.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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