Электросети готовы к зиме: генеральный директор АО «РЭС» принял участие в совещании

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В совещании участвовали заместители глав субъектов Сибирского Федерального округа, руководители надзорных органов и крупных энергетических компаний. Системообразующее электросетевое предприятие региона на совещании представлял генеральный директор АО «РЭС» Дмитрий Шароватов.
В ходе обсуждения было отмечено, что отопление в регионах Сибири включили своевременно, подготовка жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2023–2024 года проведена в соответствии с графиками.
Каждый год АО «РЭС», как предприятие, обслуживающее более 70% электросетей Новосибирской области, ежегодно проводит комплекс мероприятий для подготовки электросетей к сезонному максимуму нагрузок. Это важный момент работы для обеспечения надежности электроснабжения потребителей.
Работы по подготовке энергосистемы к осенне-зимнему периоду начинаются практически сразу после подведения итогов предыдущего отопительного периода, так как в связи с суровыми климатическими условиями Сибири такая подготовка требует времени.
На данный момент практически все организационно-технические мероприятия в компании завершены. В рамках производственных программ:
Внутренние комиссии по оценке готовности электросетевого оборудования и персонала к передаче электрической энергии в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления работают в филиалах АО «РЭС». По результатам работы комиссий до конца недели будет принято решение о готовности подразделений компании к отопительному сезону 2023–2024 годов.
Завершено строительство подстанции в Искитиме.