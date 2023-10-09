Электросети готовы к зиме: генеральный директор АО «РЭС» принял участие в совещании

Внутренние комиссии по оценке готовности электросетевого оборудования и персонала к передаче электрической энергии в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления работают в филиалах АО «РЭС». По результатам работы комиссий до конца недели будет принято решение о готовности подразделений компании к отопительному сезону 2023–2024 годов.