Специалисты АО «РЭС» приняли участие в семинаре по цифровой энергетике

Участники мероприятия сошлись во мнении, что семинар стал эффективной площадкой взаимодействия производителей и энергетиков. На подобных мероприятиях представлены все самые передовые технологии и новаторские разработки, участники делятся опытом промышленной эксплуатации внедряемых решений. Специалисты группы компаний «РЭС» регулярно принимают участием в работе подобных мероприятий, семинаров, форумов и конференций. Все это способствует всестороннему развитию электросетевого комплекса Новосибирской области и обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона.