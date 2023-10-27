Специалисты АО «РЭС» приняли участие в семинаре по цифровой энергетике

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Специалисты ведущих электросетевых компаний России приняли участие в обучающем семинаре «Цифровая энергетика: современные технологические решения». Сотрудники группы компаний «Региональные электрические сети» также активно участвовали в семинаре. Мероприятие открылось выступлением заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки и министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, которые подчеркнули значимость совместной работы производителей электротехнической продукции и энергетиков в рамках курса на импортозамещение, взятого в стране.
В рамках семинара прошли круглые столы по вопросам внедрения автоматизированных информационно-измерительных систем комплексного учёта энергоресурсов (АИИС КУЭ) и коммутационного оборудования (вакуумных реклоузеров, цифровых разъединителей и пр.). Также докладчики обсудили текущее состояние отрасли, формирование комплексного продукта цифрового перехода электрических сетей. Также предметом обсуждения стала стратегия импортозамещения компонентной базы в свете реализации постановлений Правительства РФ №890 и 719.
Сотрудники АО «РЭС» представили на мероприятии итоги реализации и перспективы развития пилотных проектов и промышленного кластера «Цифровая энергетика», которые выполняются в рамках четырехстороннего соглашения, заключенного на полях форума Технопром.
Участникам семинара была представлена выставочная экспозиция с презентацией оборудования производства АО «Радио и микроэлектроника», и все желающие могли обсудить его особенности и нюансы эксплуатации.
Участники мероприятия сошлись во мнении, что семинар стал эффективной площадкой взаимодействия производителей и энергетиков. На подобных мероприятиях представлены все самые передовые технологии и новаторские разработки, участники делятся опытом промышленной эксплуатации внедряемых решений. Специалисты группы компаний «РЭС» регулярно принимают участием в работе подобных мероприятий, семинаров, форумов и конференций. Все это способствует всестороннему развитию электросетевого комплекса Новосибирской области и обеспечению надежного электроснабжения потребителей региона.
Сотрудники «РЭС» постоянно участвуют в мероприятиях разного формата и сами организуют их. Например, силами компании был проведен цикл познавательных представлений для детей в детских домах.