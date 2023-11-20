Бригады АО «РЭС» выехали в Кузбасс, устранив последствия урагана в области

Во время урагана под отключение попало более 300 трансформаторных подстанций практически во всех районах Новосибирской области. Наиболее пострадавшие из них — Барабинский, Куйбышевский, Тогучинский, Кыштовский, Болотнинский, Мошковский, Черепановский и Сузунский. Для устранения последствий непогоды было привлечено почти 90 аварийных бригад АО «РЭС» общей численностью около 200 человек, а также 98 единиц техники, которая использовалась в том числе для расчистки трасс линий от упавших предметов.