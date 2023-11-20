АО «РЭС» завершает присоединение к электросетям новой больницы в поселке Садовый

В новой инфекционной больнице в поселке Садовый будет 504 койко-места. Комплекс включает в себя 21 здание, 10 инженерных сооружений, больница размещается на территории площадью 24 га. В состав комплекса входит 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.