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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.

АО «РЭС» завершает присоединение к электросетям новой больницы в поселке Садовый

20 ноября 2023, 07:23
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.
В ноябре будет завершено технологическое присоединение к электросетям АО «РЭС» одного из крупнейших инвестиционных проектов Новосибирской области и важного социального объекта региона — новой инфекционной больницы в поселкке Садовый.

В новой инфекционной больнице в поселке Садовый будет 504 койко-места. Комплекс включает в себя 21 здание, 10 инженерных сооружений, больница размещается на территории площадью 24 га. В состав комплекса входит 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.

Для того чтобы этот масштабный объект здравоохранения функционировал требуется мощность порядка 4 мегаватт. Новосибирские энергетики проработали схему электроснабжения, которая позволит не допустить перебоев и обезопасит медучреждение от непредвиденного отключения электроэнергии.

Больница будет подключена к двум подстанциям 110 кВ «Солнечная» и «Мочище». Для этого был составлен и выполнен план мероприятий:

  • монтаж ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Солнечная»;
  • прокладка кабельных линий от распределительных устройств подстанций общей протяженностью 9400 м;
  • установка двух средств коммерческого учета электроэнергии на уровне напряжения 10 кВ.
Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.
Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.
Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.
Завершение присоединения к электросетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», которые запланированы на строительство и реконструкцию электросетей для обеспечения электроснабжения инфекционной больницы в поселке Садовый, составляет несколько десятков миллионов рублей.

На 17 ноября основной объем работ уже выполнен. Энергетикам осталось проложить 400 метров кабельной линии и подключить объект по разработанной схеме электроснабжения.

АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и 25 многоквартирных домов
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АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и 25 многоквартирных домов.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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