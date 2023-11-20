АО «РЭС» завершает присоединение к электросетям новой больницы в поселке Садовый

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В новой инфекционной больнице в поселке Садовый будет 504 койко-места. Комплекс включает в себя 21 здание, 10 инженерных сооружений, больница размещается на территории площадью 24 га. В состав комплекса входит 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.
Для того чтобы этот масштабный объект здравоохранения функционировал требуется мощность порядка 4 мегаватт. Новосибирские энергетики проработали схему электроснабжения, которая позволит не допустить перебоев и обезопасит медучреждение от непредвиденного отключения электроэнергии.
Больница будет подключена к двум подстанциям 110 кВ «Солнечная» и «Мочище». Для этого был составлен и выполнен план мероприятий:
Общая сумма инвестиций АО «РЭС», которые запланированы на строительство и реконструкцию электросетей для обеспечения электроснабжения инфекционной больницы в поселке Садовый, составляет несколько десятков миллионов рублей.
На 17 ноября основной объем работ уже выполнен. Энергетикам осталось проложить 400 метров кабельной линии и подключить объект по разработанной схеме электроснабжения.
АО «РЭС» подключило к электросетям около 1500 объектов и 25 многоквартирных домов.