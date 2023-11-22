АО «РЭС» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023–2024 гг

В частности, в рамках капитального ремонта электроустановок за 9 месяцев 2023 года было отремонтировано 835 км линий электропередачи и 646 подстанций 6-10 кВ, а в рамках инвестпрограммы предприятия проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области. Кроме того, сформирован аварийный резерв материалов и оборудования на сумму свыше 149 млн руб. и подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (от 100 до 400 кВт) общей мощностью 3,54 МВт.