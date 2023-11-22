АО «РЭС» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023–2024 гг

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Этот документ является главным индикатором для каждой электросетевой компании, ведь он подтверждает готовность энергетиков к работе в самый ответственный период. В текущем году паспорта готовности получили 97% субъектов электроэнергетики, об этом заявил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе Всероссийского совещания «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов», недавно прошедшего в Москве.
Получение паспорта готовности — это закономерный итог масштабной работы новосибирских энергетиков по подготовке электросетевого хозяйства региона к зиме. Документ подтверждает, что электросети группы компаний АО «РЭС» полностью готовы к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области в новом отопительном сезоне, который в Сибири уже давно начался.
Чтобы обеспечить стабильное функционирование энергообъектов в период максимального потребления электроэнергии, которое характерно для зимы, специалисты крупнейшей электросетевой компании своевременно завершили более 300 подготовительных мероприятий.
В частности, в рамках капитального ремонта электроустановок за 9 месяцев 2023 года было отремонтировано 835 км линий электропередачи и 646 подстанций 6-10 кВ, а в рамках инвестпрограммы предприятия проведена модернизация высоковольтных подстанций и реконструкция электросетей 10-0,04 кВ в Новосибирске и районах области. Кроме того, сформирован аварийный резерв материалов и оборудования на сумму свыше 149 млн руб. и подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (от 100 до 400 кВт) общей мощностью 3,54 МВт.
В подготовку электросетей к отопительному сезону АО «РЭС» вложило более 1,3 миллиарда рублей.
19 ноября в Сибири бушевал ураган, разрушительнее всего стихия прошлась по Кемеровской области. Энергетики АО «РЭС», устранив последствия урагана в Новосибирской области, выехали на помощь коллегам в Кузбасс.