При поддержке «Единой России» в Кудряшовском построили врачебную амбулаторию

«Кудряши — еще один пример того, что народная программа „Единой России“ работает: жители поселка могут получить первичную помощь в полном объеме. Одно из главных в охране здоровья — профилактика, первичное звено, если оно не будет работать, если мы не будем на ранних стадиях выявлять, профилактировать заболевания, то никогда не решим задачу, которая стоит перед всем здравоохранением — увеличение продолжительности жизни», — отметил депутат Госдумы Олег Иванинский.