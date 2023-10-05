«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ

«Получение паспорта — важный и ответственный момент в жизни каждого человека. „Единая Россия“ традиционно в День Конституции в торжественной обстановке вручает документ самым лучшим в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности школьникам, достигшим 14 лет. Также совместно с областным Центром патриотического воспитания отметим победителей конкурса „Закон во благо Родины“. Он проходил по двум направлениям — онлайн-викторина и творческий этап, где участникам нужно было раскрыть понятия „Закон“, „Родина“, „Патриотизм“, „Гражданственность“. Патриотическое воспитание, сохранение истории, традиций и культуры — одно из направлений народной программы партии», — подчеркнула руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.