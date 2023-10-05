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Конституция Российской Федерации

«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу к 30-летию Конституции РФ

5 октября 2023, 11:17
Фото: Александр Грибакин / Пресс-служба регионального отделения "Единая Россия" в Новосибирской области
Конституция Российской Федерации
Новосибирцы могут принять участие в конкурсе «30 лет Конституции России — проверь себя!», который будет проходить онлайн до 25 ноября на сайте constitution.er.ru. Участвовать в нём могут все желающие старше 18 лет. Проект, в первую очередь, имеет просветительское значение.

«Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста даётся 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат», — рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.

Помимо этого, по инициативе «Единой России» в регионах состоится более 600 мероприятий, посвящённых Конституции: викторины, цикл тематических экскурсий, уроки «Разговоры о важном» для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей реготделений, юристов.

В Новосибирской области, кроме этого, ключевыми станут вручение паспортов и презентация работ победителей областного конкурса «Закон во благо Родины».

«Получение паспорта — важный и ответственный момент в жизни каждого человека. „Единая Россия“ традиционно в День Конституции в торжественной обстановке вручает документ самым лучшим в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности школьникам, достигшим 14 лет. Также совместно с областным Центром патриотического воспитания отметим победителей конкурса „Закон во благо Родины“. Он проходил по двум направлениям — онлайн-викторина и творческий этап, где участникам нужно было раскрыть понятия „Закон“, „Родина“, „Патриотизм“, „Гражданственность“. Патриотическое воспитание, сохранение истории, традиций и культуры — одно из направлений народной программы партии», — подчеркнула руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

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