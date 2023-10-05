Более 1000 выпускников НГПУ и педколледжей приступили к работе с 1 сентября

В пресс-конференции также приняли участие ректор Новосибирского государственного педагогического университета Алексей Герасев и исполняющая обязанности директора Новосибирского педагогического колледжа №1 им. А. С. Макаренко Анжела Горбачева. Алексей Герасев сообщил, что в последнее время наблюдается значительный прирост абитуриентов на бюджетные места — их количество выросло с 1600 до 2300. Помимо этого, около 1000 человек принимаются на внебюджетные места. Большое внимание уделяется профориентационной работе, как результат на одно бюджетное место принято 15 заявлений. О качестве подготовки специалистов свидетельствует высокий процент их трудоустройства: 65% выпускников вуза устраиваются по специальности. У целевиков эта цифра достигает 87%. По словам Анжелы Горбачевой, 80% выпускников педколледжа остаются в профессии.