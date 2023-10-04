Время дарить розы — в России отмечают День учителя

В России отмечают День Учителя

5 октября в России отметят всемирный день учителя. В этот день принято поздравлять любимых педагогов с профессиональным праздником. Почему День учителя приходится на эту дату и как лучше всего поздравить классного руководителя или завуча — в материале Atas.info.

Всемирный день учителя — история праздника Всемирный день учителя — как поздравить?

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