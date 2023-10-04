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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

5 октября отмечается Всемирный день учителя

Время дарить розы — в России отмечают День учителя

4 октября 2023, 10:12
Фото: 1MI
5 октября отмечается Всемирный день учителя

В России отмечают День Учителя

5 октября в России отметят всемирный день учителя. В этот день принято поздравлять любимых педагогов с профессиональным праздником. Почему День учителя приходится на эту дату и как лучше всего поздравить классного руководителя или завуча — в материале Atas.info.

Всемирный день учителя — история праздника

Стоит отметить, что традиция праздновать Всемирный день учителя именно 5 октября появилась в Российской Федерации относительно недавно. Согласно указу Верховного совета СССР от 29 сентября 1965 года, советские граждане поздравляли своих любимых педагогов в первое воскресенье октября. Эту традицию по-прежнему сохраняют в Белоруссии и Казахстане

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В 1994 году решением ЮНЕСКО и Международной организации труда Всемирный день учителя назначен на 5 октября. Именно в этот день в 1966 году состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителя в Париже. Ее результатом стало подписание «Рекомендаций, касающихся статуса учителей» — первого международного акта, определявшего правовой статус работников образования.

Сутью праздника является не только выражение благодарности педагогам, но и привлечение внимания к проблеме образования на национальном и мировом уровнях.

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Всемирный день учителя — как поздравить?

В 2023 году Всемирный день учителя приходится на четверг и является рабочим днем. Поэтому новосибирские педагоги будут принимать поздравления непосредственно за преподавательским столом.

Поздравить любимого учителя можно, вручив ему букет цветов (обычно в таких случаях стараются подарить розы или гвоздики). Если вы знаете, что любит конкретный педагог, можно отдать индивидуальный подарок.

Кроме того, можно отправить учителю в социальных сетях поздравительную открытку со стихами. Например, такую.

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#Новосибирск#Праздник#Учителя#День учителя 2022#Педагоги#Александр Ляхов
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