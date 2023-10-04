Время дарить розы — в России отмечают День учителя

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Стоит отметить, что традиция праздновать Всемирный день учителя именно 5 октября появилась в Российской Федерации относительно недавно. Согласно указу Верховного совета СССР от 29 сентября 1965 года, советские граждане поздравляли своих любимых педагогов в первое воскресенье октября. Эту традицию по-прежнему сохраняют в Белоруссии и Казахстане
В 1994 году решением ЮНЕСКО и Международной организации труда Всемирный день учителя назначен на 5 октября. Именно в этот день в 1966 году состоялась Специальная межправительственная конференция о статусе учителя в Париже. Ее результатом стало подписание «Рекомендаций, касающихся статуса учителей» — первого международного акта, определявшего правовой статус работников образования.
Сутью праздника является не только выражение благодарности педагогам, но и привлечение внимания к проблеме образования на национальном и мировом уровнях.
В 2023 году Всемирный день учителя приходится на четверг и является рабочим днем. Поэтому новосибирские педагоги будут принимать поздравления непосредственно за преподавательским столом.
Поздравить любимого учителя можно, вручив ему букет цветов (обычно в таких случаях стараются подарить розы или гвоздики). Если вы знаете, что любит конкретный педагог, можно отдать индивидуальный подарок.
Кроме того, можно отправить учителю в социальных сетях поздравительную открытку со стихами. Например, такую.