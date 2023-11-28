В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры «Cookie Fest»

В прошлом году был запущен новый формат — Кадровый день Cookie Fest. Он проходит в третий раз, и уже перерос стандарт ярмарки вакансий. Сегодня здесь присутствуют и те молодые люди, которые находятся в поиске своей профессии, и те, кто определился, и хочет подобрать себе самое интересное рабочее место, работодатели, которые ищут себе сотрудников, и те люди, которые ищут новые идеи, и новых единомышленников для своих проектов. Это уже не просто ярмарка вакансий, это еще один отраслевой форум. Хочу пожелать, чтобы именно так он и развивался. Здесь рождается будущее, появляются новые проекты, идеи, заделы для новых технологий, производств, компаний», — подчеркнул Андрей Травников.