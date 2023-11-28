В Новосибирской области состоялся День ИТ-карьеры «Cookie Fest»

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
«Сфера информационных технологий, телекоммуникаций, радиоэлектроники и раньше для Новосибирской области являлась значимой, а в последние годы переживает взрывной рост благодаря хорошей кадровой школе, серьезной подготовке, большому количеству специалистов, которых выпускают наши колледжи, университеты. В Новосибирской области появилось много собственных компаний-разработчиков и производителей в этой отрасли, практически все российские крупные компании посчитали необходимым открыть свои офисы, представительства в Новосибирске.
Правительством Новосибирской области разработан и запущен целый комплекс мероприятий по поддержке подготовки кадров: начиная от увеличения контрольных цифр приема на бюджетную подготовку в университетах и колледжах, поддержки талантливых преподавателей информационных технологий, информатики в школах и колледжах, поддержка проектов додипломной и внедипломной подготовки получения профессии.
В прошлом году был запущен новый формат — Кадровый день Cookie Fest. Он проходит в третий раз, и уже перерос стандарт ярмарки вакансий. Сегодня здесь присутствуют и те молодые люди, которые находятся в поиске своей профессии, и те, кто определился, и хочет подобрать себе самое интересное рабочее место, работодатели, которые ищут себе сотрудников, и те люди, которые ищут новые идеи, и новых единомышленников для своих проектов. Это уже не просто ярмарка вакансий, это еще один отраслевой форум. Хочу пожелать, чтобы именно так он и развивался. Здесь рождается будущее, появляются новые проекты, идеи, заделы для новых технологий, производств, компаний», — подчеркнул Андрей Травников.
День ИТ-карьеры Cookie Fest проводится при поддержке Правительства региона в рамках Программы популяризации ИТ-специальностей, способствует развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли, является уникальной современной площадкой для коммуникации компаний с выпускниками, студентами и молодыми специалистами.
Участниками Дня карьеры стали более тысячи человек — студенты ИТ-специальностей вузов и колледжей, выпускники, молодые специалисты, представители и руководители ИТ-компаний, эксперты цифровой отрасли. В программе — работа выставки стендов крупных российских компаний-работодателей и цифровых экосистем, более 40 компаний и организаций.
Вакансии и возможности для соискателей на площадке Государственного концертного зал имени А. М. Каца представили организатор мероприятия, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской, и подведомственные учреждения — Служба 112, Центр защиты информации, Центр цифровой трансформации, Центр информационных технологий. Отдельным блоком на выставке представлены цифровые проекты силовых ведомств и специализированных структур региона — МВД, МЧС, а также НВВКУ.
Помимо выставки компаний-работодателей, участников ждали выступления спикеров с личными историями и ценными советами, как попасть в ИТ, дискуссия по теме креативных индустрий, ИТ-квест, игровая зона с кибердромом, VR-прогулкой, беспилотниками, автотренажером. В рамках мероприятия прошел турнир по киберспорту движения «Киберпатриот».
Впервые в рамках Дня ИТ-карьеры работала профориентационная площадка для школьников, на базе гимназии «Горностай». На встречу со школьниками пришли представители ИТ-компаний — руководители и собственники, которые поделились своей историей успеха, рассказали, как построить карьеру в ИТ и какую профессию выбрать.
Андрей Травников поблагодарил военнослужащих 35-й гвардейской Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления за доблесть и мужество.