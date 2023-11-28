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Благодарность от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Губернатор поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество

28 ноября 2023, 15:24
Фото: nso.u
Благодарность от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Губернатор поблагодарил военнослужащих 35-й гвардейской Таллинской ордена Красной Звезды бригады управления за доблесть и мужество.<br/> Во время встречи с командиром бригады Андрей Травников обсудил вопросы доставки гуманитарной помощи, которую оказывает бойцам-сибирякам Новосибирская область.

Глава региона также поздравил бригаду с присвоением почётного наименования «гвардейская».

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почётного наименования» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Созданное в годы Великой Отечественной войны как 34-й отдельный полк связи, подразделение прошло славный боевой путь, отмеченный подвигами нескольких поколений солдат и офицеров. Эти воины внесли героический вклад в разгром фашистских захватчиков, проявили невиданное мужество в прорыве блокады Ленинграда, в наступательных операциях, при освобождении Прибалтики. В годы войны 34-й отдельный полк связи был награждён орденом Красной Звезды и ему присвоено почётное наименование «Таллинский».

Сегодня солдаты и офицеры доблестно защищают интересы нашей страны, освобождая Украину от нацистов, обеспечивая безопасность мирных граждан.

Глава Новосибирской области поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество, вручил памятный адрес личному составу и ветеранам 35-й гвардейской Таллинской ордена Красной звезды бригады управления.

35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления — дислоцированная в Новосибирской области бригада связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

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#Общество#СВО#Ольга Храмушкина#Участник СВО
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