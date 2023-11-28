Губернатор поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество

Созданное в годы Великой Отечественной войны как 34-й отдельный полк связи, подразделение прошло славный боевой путь, отмеченный подвигами нескольких поколений солдат и офицеров. Эти воины внесли героический вклад в разгром фашистских захватчиков, проявили невиданное мужество в прорыве блокады Ленинграда, в наступательных операциях, при освобождении Прибалтики. В годы войны 34-й отдельный полк связи был награждён орденом Красной Звезды и ему присвоено почётное наименование «Таллинский».