Губернатор поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Глава региона также поздравил бригаду с присвоением почётного наименования «гвардейская».
Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О присвоении 35 Таллинской ордена Красной Звезды бригаде управления почётного наименования» — за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Созданное в годы Великой Отечественной войны как 34-й отдельный полк связи, подразделение прошло славный боевой путь, отмеченный подвигами нескольких поколений солдат и офицеров. Эти воины внесли героический вклад в разгром фашистских захватчиков, проявили невиданное мужество в прорыве блокады Ленинграда, в наступательных операциях, при освобождении Прибалтики. В годы войны 34-й отдельный полк связи был награждён орденом Красной Звезды и ему присвоено почётное наименование «Таллинский».
Сегодня солдаты и офицеры доблестно защищают интересы нашей страны, освобождая Украину от нацистов, обеспечивая безопасность мирных граждан.
Глава Новосибирской области поблагодарил военнослужащих за доблесть и мужество, вручил памятный адрес личному составу и ветеранам 35-й гвардейской Таллинской ордена Красной звезды бригады управления.
35 гвардейская Таллинская ордена Красной Звезды бригада управления — дислоцированная в Новосибирской области бригада связи общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).
В Новосибирской области вводится новая выплата инвалидам СВО.