В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Не так давно в Новосибирск зашел новый дискаунтер «Чижик» от компании Retail Group, под управлением которой находятся «Пятерочка» и «Перекресток». В 2023 году X5 Retail Group опередила «Мария Ра» по количеству магазинов в Новосибирске, открыв 316 точек, у «Мария Ра» 292 магазина в городе.
Владельцы сети «Магнит» тоже открыли магазины с доступными ценами под брендом «Моя цена», один из последних таких магазинов появился на улице Мира. Это небольшие магазины, которые ближе к формату «магазин у дома».
Самыми крупными по размерам и пока самыми популярными у новосибирцев продолжают оставаться «Светофор» и «Маяк». Пользуется спросом и недавно открывшийся «Чижик», а также магазины уральской сети «ЖизньМарт». Последний сочетает в себе формат магазина и точки общепита, где можно разогреть недорогие домашние блюда и перекусить. Подобной концепции сейчас придерживается и сеть «Калина-Малина», которая позиционируется как фермерские магазины. Такая точка есть на Маркса и на Каменской.
Стали известны владельцы крупных продуктовых сетей в Новосибирске: среди них кандидат в губернаторы, родственники Роттенбергов и владельцы кипрских оффшоров.