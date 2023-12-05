В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры

Самыми крупными по размерам и пока самыми популярными у новосибирцев продолжают оставаться «Светофор» и «Маяк». Пользуется спросом и недавно открывшийся «Чижик», а также магазины уральской сети «ЖизньМарт». Последний сочетает в себе формат магазина и точки общепита, где можно разогреть недорогие домашние блюда и перекусить. Подобной концепции сейчас придерживается и сеть «Калина-Малина», которая позиционируется как фермерские магазины. Такая точка есть на Маркса и на Каменской.