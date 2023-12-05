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Дискаунтеры разных марок растут в Новосибирске быстрее других форматов магазинов

В Новосибирске стремительно развиваются дискаунтеры

5 декабря 2023, 03:24
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Дискаунтеры разных марок растут в Новосибирске быстрее других форматов магазинов

Самым быстро растущим форматом магазинов в Новосибирске стали дискаунтеры

В продуктовом сегменте Новосибирска произошли серьезные изменения: на рынке выросли новые форматы магазинов, лидером среди которых стали дискаунтеры.

Не так давно в Новосибирск зашел новый дискаунтер «Чижик» от компании Retail Group, под управлением которой находятся «Пятерочка» и «Перекресток». В 2023 году X5 Retail Group опередила «Мария Ра» по количеству магазинов в Новосибирске, открыв 316 точек, у «Мария Ра» 292 магазина в городе.

Владельцы сети «Магнит» тоже открыли магазины с доступными ценами под брендом «Моя цена», один из последних таких магазинов появился на улице Мира. Это небольшие магазины, которые ближе к формату «магазин у дома».

Самыми крупными по размерам и пока самыми популярными у новосибирцев продолжают оставаться «Светофор» и «Маяк». Пользуется спросом и недавно открывшийся «Чижик», а также магазины уральской сети «ЖизньМарт». Последний сочетает в себе формат магазина и точки общепита, где можно разогреть недорогие домашние блюда и перекусить. Подобной концепции сейчас придерживается и сеть «Калина-Малина», которая позиционируется как фермерские магазины. Такая точка есть на Маркса и на Каменской.

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Стали известны владельцы крупных продуктовых сетей в Новосибирске: среди них кандидат в губернаторы, родственники Роттенбергов и владельцы кипрских оффшоров.

#Новосибирск#Новосибирская область#Магазины#Продукты#Ольга Храмушкина#Дискаунтеры
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