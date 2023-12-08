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Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.

Сотрудники АО «РЭС» подготовились к обслуживанию электросетей в аномальные морозы

8 декабря 2023, 14:00
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.
Аномальные морозы пришли в Сибирь 8 декабря, согласно прогнозам, они продлятся до 13 декабря. В Новосибирской области и Новосибирске ожидается экстремально холодная погода с минимальными температурами -35° С и ниже, по области сильные морозы с минимальными температурами -40° С и ниже.

Экстремально низкие температуры воздуха испытывают на прочность все объекты жизнедеятельности — теплоносители, транспортную инфраструктуру и, конечно, электросетевой комплекс. Энергетики прогнозируют, что в эти дни горожане будут активно использовать электроприборы для дополнительного обогрева жилища. Это вызовет увеличение нагрузки на электрические сети.

Оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.
Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Сотрудники АО «РЭС» готовы к любой нештатной ситуации. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники АО «РЭС». Переведены в режим постоянной готовности 300 мастерских участков в 37 районах электрических сетей Новосибирской области. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.
Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы.
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Специалисты АО «РЭС» постоянно проводят замеры нагрузки на электросети, осмотры контактных соединений и мониторинг ситуации.

Энергетики работают в условиях аномальных морозов, например, в Кыштовском районе сегодня зафиксирована рекордно низкая температуру — 45 С°, а в Барабинске проводят восстановительные работы на высоковольтной подстанции при температуре — 37 С°. Оперативный персонал использует специальную термостойкую зимнюю экипировку, чтобы выполнять необходимые работы в таких суровых условиях.

В период аномальных морозов не проводятся плановые работы, а для обеспечения электроэнергией потребителей на случай аварийных отключений в компании подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) от 100 до 400 кВт общей мощностью 3,18 МВт.

Со своей стороны, энергетики делают все возможное для минимизации аварийных ситуаций в таких непростых условиях. И обращаются к потребителям с просьбой сознательно отнестись к использованию электронагревательных приборов и соблюдать элементарные меры безопасности во избежание негативных последствий.

По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия
Узнать подробнее

Качество поставляемой потребителям электроэнергии подтверждено сертификатами соответствия.

#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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