Сотрудники АО «РЭС» подготовились к обслуживанию электросетей в аномальные морозы

Аномальные морозы пришли в Сибирь 8 декабря, согласно прогнозам, они продлятся до 13 декабря. В Новосибирской области и Новосибирске ожидается экстремально холодная погода с минимальными температурами -35° С и ниже, по области сильные морозы с минимальными температурами -40° С и ниже.

Экстремально низкие температуры воздуха испытывают на прочность все объекты жизнедеятельности — теплоносители, транспортную инфраструктуру и, конечно, электросетевой комплекс. Энергетики прогнозируют, что в эти дни горожане будут активно использовать электроприборы для дополнительного обогрева жилища. Это вызовет увеличение нагрузки на электрические сети. Оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства. Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы. Фото: Пресс-служба АО «РЭС» Сотрудники АО «РЭС» готовы к любой нештатной ситуации. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники АО «РЭС». Переведены в режим постоянной готовности 300 мастерских участков в 37 районах электрических сетей Новосибирской области. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. Сотрудники АО «РЭС» готовы к работе в морозы. Фото: Пресс-служба АО «РЭС» Специалисты АО «РЭС» постоянно проводят замеры нагрузки на электросети, осмотры контактных соединений и мониторинг ситуации. Энергетики работают в условиях аномальных морозов, например, в Кыштовском районе сегодня зафиксирована рекордно низкая температуру — 45 С°, а в Барабинске проводят восстановительные работы на высоковольтной подстанции при температуре — 37 С°. Оперативный персонал использует специальную термостойкую зимнюю экипировку, чтобы выполнять необходимые работы в таких суровых условиях. В период аномальных морозов не проводятся плановые работы, а для обеспечения электроэнергией потребителей на случай аварийных отключений в компании подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) от 100 до 400 кВт общей мощностью 3,18 МВт. Со своей стороны, энергетики делают все возможное для минимизации аварийных ситуаций в таких непростых условиях. И обращаются к потребителям с просьбой сознательно отнестись к использованию электронагревательных приборов и соблюдать элементарные меры безопасности во избежание негативных последствий. По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями. Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить: на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах),

в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте novo-sibirsk.ru ,

единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте , в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области ,

, в сельской или районной администрации. Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия Узнать подробнее Качество поставляемой потребителям электроэнергии подтверждено сертификатами соответствия.