Сотрудники АО «РЭС» подготовились к обслуживанию электросетей в аномальные морозы

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Экстремально низкие температуры воздуха испытывают на прочность все объекты жизнедеятельности — теплоносители, транспортную инфраструктуру и, конечно, электросетевой комплекс. Энергетики прогнозируют, что в эти дни горожане будут активно использовать электроприборы для дополнительного обогрева жилища. Это вызовет увеличение нагрузки на электрические сети.
Оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.
Сотрудники АО «РЭС» готовы к любой нештатной ситуации. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники АО «РЭС». Переведены в режим постоянной готовности 300 мастерских участков в 37 районах электрических сетей Новосибирской области. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.
Специалисты АО «РЭС» постоянно проводят замеры нагрузки на электросети, осмотры контактных соединений и мониторинг ситуации.
Энергетики работают в условиях аномальных морозов, например, в Кыштовском районе сегодня зафиксирована рекордно низкая температуру — 45 С°, а в Барабинске проводят восстановительные работы на высоковольтной подстанции при температуре — 37 С°. Оперативный персонал использует специальную термостойкую зимнюю экипировку, чтобы выполнять необходимые работы в таких суровых условиях.
В период аномальных морозов не проводятся плановые работы, а для обеспечения электроэнергией потребителей на случай аварийных отключений в компании подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ) от 100 до 400 кВт общей мощностью 3,18 МВт.
Со своей стороны, энергетики делают все возможное для минимизации аварийных ситуаций в таких непростых условиях. И обращаются к потребителям с просьбой сознательно отнестись к использованию электронагревательных приборов и соблюдать элементарные меры безопасности во избежание негативных последствий.
По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.
Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:
Качество поставляемой потребителям электроэнергии подтверждено сертификатами соответствия.