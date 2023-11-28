Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Качество электроэнергии, передаваемой потребителям, является одним из основных приоритетов АО «РЭС», которая является системообразующим предприятием в Новосибирской области. Компания придает большое значение управлению качеством электрической энергии и постоянно проводит мониторинг и сертификацию электроэнергии.
На данный момент завершены работы по плановому инспекционному контролю, который направлен на подтверждение соответствия характеристик электрической энергии в сетях предприятия четырем ранее выданным сертификатам.
Объекты АО «РЭС» успешно прошли все инспекционные проверки, включая анализ схем и параметров электрических сетей, расчеты потерь напряжения, анализ результатов периодического мониторинга качества электроэнергии и оценку соответствия качества электрической энергии установленным требованиям.
В ближайший месяц аналогичные работы будут выполнены по еще двум сертификатам соответствия. В итоге, к концу 2023 года ожидается подтверждение шести сертификатов соответствия для всех 639 центров питания, за которые отвечает АО «РЭС».