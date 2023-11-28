atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия

Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия

28 ноября 2023, 04:05
Фото: АО "РЭС"
АО «РЭС» получило сертификаты соответствия, подтверждающие высокое качество электроэнергии для потребителей.

Качество электроэнергии, передаваемой потребителям, является одним из основных приоритетов АО «РЭС», которая является системообразующим предприятием в Новосибирской области. Компания придает большое значение управлению качеством электрической энергии и постоянно проводит мониторинг и сертификацию электроэнергии.

На данный момент завершены работы по плановому инспекционному контролю, который направлен на подтверждение соответствия характеристик электрической энергии в сетях предприятия четырем ранее выданным сертификатам.

Объекты АО «РЭС» успешно прошли все инспекционные проверки, включая анализ схем и параметров электрических сетей, расчеты потерь напряжения, анализ результатов периодического мониторинга качества электроэнергии и оценку соответствия качества электрической энергии установленным требованиям.

В ближайший месяц аналогичные работы будут выполнены по еще двум сертификатам соответствия. В итоге, к концу 2023 года ожидается подтверждение шести сертификатов соответствия для всех 639 центров питания, за которые отвечает АО «РЭС».

АО «РЭС» получило паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023–2024 гг
Узнать подробнее
Читайте также:
Бригады АО «РЭС» выехали в Кузбасс, устранив последствия урагана в областиАО «РЭС» завершает присоединение к электросетям новой больницы в поселке СадовыйБолее 200 воспитанников детдомов приняли участие в благотворительных акциях АО «РЭС»
#Новосибирск#Эмилия Губарева#РЭС#Электроэнергия#Потребители
Подпишитесь
Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
Вчера, 18:28
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
Вчера, 07:37
Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами
Вчера, 02:41
Названы самые востребованные вакансии для пенсионеров в Новосибирске
Сегодня, 01:11
5 лет «строгача» получил новосибирский экс-сенатор Лаптев за взятки
Вчера, 09:32
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07