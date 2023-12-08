В Новосибирске в 30-градусный мороз прорвало теплотрассу у морга Академгородка

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Как сообщает «Академ.Инфо», улицу Пирогова полностью заволокло паром. По дороге текла горячая вода. Возле Центральной клинической больницы находятся машины аварийной службы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ).
Как рассказал изданию первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Жиров, сейчас авария постепенно устраняется.
«Сроки устранения аварии пока не известны, сначала нужно определить объем», — отметил Сергей Жиров.