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Published Сегодня, 06:52

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В Академгородке прорвало теплотрассу

В Новосибирске в 30-градусный мороз прорвало теплотрассу у морга Академгородка

8 декабря 2023, 06:52
Фото: academ.info
В Академгородке прорвало теплотрассу

В Новосибирске прорвало теплосеть у ЦКБ в Академгородке

Суровые морозы продолжают сказываться на состоянии новосибирских теплосетей. В Академгородке прорвало теплотрассу возле морга.

Как сообщает «Академ.Инфо», улицу Пирогова полностью заволокло паром. По дороге текла горячая вода. Возле Центральной клинической больницы находятся машины аварийной службы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ).

Как рассказал изданию первый заместитель главы администрации Советского района Сергей Жиров, сейчас авария постепенно устраняется.

«Сроки устранения аварии пока не известны, сначала нужно определить объем», — отметил Сергей Жиров.
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#Происшествия#Новосибирск#Авария#Академгородок#Больница#Теплотрасса#Теплосети#Александр Ляхов
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