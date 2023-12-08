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Под Новосибирском сломался автобус с детьми

Под Новосибирском в сорокоградусный мороз едва не замерзла детская хоккейная команда

8 декабря 2023, 05:47
Фото: 1MI
Под Новосибирском сломался автобус с детьми

Автобус с детьми сломался на новосибирской трассе в сорокаградусный мороз

В ночь на 8 декабря на новосибирской трассе сломался автобус. В нем находилась детская хоккейная команда, направлявшаяся на соревнования. Температура воздуха за окном опустилась до -37 градусов.

Инцидент произошел в Краснозерском районе при повороте на село Майское. Дети приехали в Новосибирскую область из Казахстана.

«В 40 километрах от Краснозерского в 00.20 сломался автобус. В нем находился 31 человек — 22 ребенка и 9 взрослых. Возраст детей — девять лет», — рассказали в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.

Дети и сопровождающие были пересажены на попутный автобус. На место происшествия приехал мобильный пункт обогрева. Водителей и пассажиров отогрели.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Погода#Морозы#Александр Ляхов
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