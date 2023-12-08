Под Новосибирском в сорокоградусный мороз едва не замерзла детская хоккейная команда

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Инцидент произошел в Краснозерском районе при повороте на село Майское. Дети приехали в Новосибирскую область из Казахстана.
«В 40 километрах от Краснозерского в 00.20 сломался автобус. В нем находился 31 человек — 22 ребенка и 9 взрослых. Возраст детей — девять лет», — рассказали в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области.
Дети и сопровождающие были пересажены на попутный автобус. На место происшествия приехал мобильный пункт обогрева. Водителей и пассажиров отогрели.