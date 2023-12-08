Под Новосибирском в сорокоградусный мороз едва не замерзла детская хоккейная команда

Автобус с детьми сломался на новосибирской трассе в сорокаградусный мороз

В ночь на 8 декабря на новосибирской трассе сломался автобус. В нем находилась детская хоккейная команда, направлявшаяся на соревнования. Температура воздуха за окном опустилась до -37 градусов.