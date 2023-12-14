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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Немного насущных вопросов на экранах Прямой линии

14 декабря 2023, 12:03
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линииНемного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Немного насущных вопросов на экранах Прямой линии
Фото: скриншоты трансляции
#Алина Гурицкая#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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