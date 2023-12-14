atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

"Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили", - Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни. Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства

14 декабря 2023, 13:00

«Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили», — Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни.

Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства. «Прежде всего, нужно руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.

#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
Сегодня, 02:00
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Сегодня, 04:06
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04