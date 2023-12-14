"Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили", - Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни. Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства

«Нужно, чтобы все мигранты уважали наши традиции и законы Россиской Федерации, а соотвествующие органы за этим следили», — Путин прокомментирвал проблему трудовых мигрантов, подчеркнув, что им нужно создавать качественные условия жизни. Нужен специальный орган, который бы решал проблемы мигрантов в комплексе, заявил глава государства. «Прежде всего, нужно руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации», — подчеркнул Владимир Путин.