О миграционной политике Это непростая проблема

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Это непростая проблема. Она характера для многих стран мира, для нас тоже. У нас свыше 10 млн трудовых мигрантов. У нас и безработица 2,9% — её нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, — заявил Владимир Путин.
Что нужно для решения проблемы, по версии президента: