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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

О миграционной политике Это непростая проблема

14 декабря 2023, 13:05

О миграционной политике

Это непростая проблема. Она характера для многих стран мира, для нас тоже. У нас свыше 10 млн трудовых мигрантов. У нас и безработица 2,9% — её нет почти, а потребность в рынке труда есть. Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе, — заявил Владимир Путин.

Что нужно для решения проблемы, по версии президента:

  • решать миграционную проблему с другими странами заранее — открывать за рубежом русские школы, филиалы вузов для ранней адаптации приезжих;
  • мигранты обязаны уважать законы и традиции народов РФ;
  • должен быть орган, регулирующий соблюдение законов и традиций;
  • в России следует создавать хорошие условия для мигрантов — нужно заранее влиять на проблемы.
#Алина Гурицкая#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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