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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Пенсионер из Новосибирска пожаловался Путину

14 декабря 2023, 11:07
Пенсионер из Новосибирска пожаловался ПутинуПенсионер из Новосибирска пожаловался Путину
Пенсионер из Новосибирска пожаловался Путину
Фото: скриншот трансляции
#Алина Гурицкая#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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