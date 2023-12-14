Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в 20-й раз. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Atas.Info будет вести прямую трансляцию и рассказывать о главных заявлениях президента.
Глава государства ответит на вопросы, волнующие граждан, а также пообщается с журналистами. Многие вопросы россияне задавали заранее. Во время прямого эфира также можно отправить свой вопрос через SMS по короткому номеру 04040, позвоним по телефону 8 (800) 200-40-40 или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».