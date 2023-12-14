atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в 20-й раз

14 декабря 2023, 05:07

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в 20-й раз. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени. Atas.Info будет вести прямую трансляцию и рассказывать о главных заявлениях президента.

Глава государства ответит на вопросы, волнующие граждан, а также пообщается с журналистами. Многие вопросы россияне задавали заранее. Во время прямого эфира также можно отправить свой вопрос через SMS по короткому номеру 04040, позвоним по телефону 8 (800) 200-40-40 или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

#Новосибирск#Трансляция#Соцсети#Президент#Телефон#Граждане#Одноклассники#ВКонтакте#Владимир Путин#Алина Гурицкая#Прямая линия#LIVE: прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
Подпишитесь
Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
Вчера, 08:31
Концерт SHAMANа неожиданно отменили в Новосибирске
Сегодня, 01:18
«Дамоклов меч для частного сектора» — новосибирцы против закона о КРТ
Сегодня, 02:00
Нельзя запретить: об абортах высказался новосибирский министр здравоохранения Хальзов
Сегодня, 04:06
Террорист пытался взорвать военкомат в Новосибирске — что о нем известно
Вчера, 04:52
Студенты НГУ вынуждены ночевать в университете из-за отсутствия тепла в общежитиях
Вчера, 16:04