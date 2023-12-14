Путин сравнил призывы к запретам абортов в России с горбачевской антиалкогольной кампанией, когда люди стали преходить на суррогаты и получать тяжелые отравления. «Права и свободы женщины должны соблюдаться», — заявил президент. Однако, подчеркнул Путин, необходимо стремиться к росту рождаемости. Нужно «приводить в порядок» женские консультации и родильные отделения региональных больниц. Кроме того, необходимо развивать меры поддержки семей с детьми, резюмировал глава государства.