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Путин сравнил призывы к запретам абортов в России с горбачевской антиалкогольной кампанией, когда люди стали преходить на суррогаты и получать тяжелые отравления

14 декабря 2023, 12:48

Путин сравнил призывы к запретам абортов в России с горбачевской антиалкогольной кампанией, когда люди стали преходить на суррогаты и получать тяжелые отравления. «Права и свободы женщины должны соблюдаться», — заявил президент. Однако, подчеркнул Путин, необходимо стремиться к росту рождаемости. Нужно «приводить в порядок» женские консультации и родильные отделения региональных больниц. Кроме того, необходимо развивать меры поддержки семей с детьми, резюмировал глава государства.

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