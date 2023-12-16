Экс-депутата новосибирского горсовета Пирогову* признали иноагентом

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:41
Причиной внесения Хельги Пироговой* в реестр иностранных агентов является её сотрудничество с иностранными СМИ и критика действий российских властей.
«Хельга Пирогова* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами […], распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политики», — сообщается на сайте Минюста.
Напомним, что Хельга Пирогова*покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела.
*Физическое лицо, признанное иностранным агентом.