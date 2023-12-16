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Экс-депутата новосибирского горсовета Пирогову* признали иноагентом

16 декабря 2023, 04:34

Бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* признана иноагентом

Бывший депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова* признана иностранным агентом. Она внесена в реестр Министерства юстиции РФ.

Причиной внесения Хельги Пироговой* в реестр иностранных агентов является её сотрудничество с иностранными СМИ и критика действий российских властей.

«Хельга Пирогова* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами […], распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политики», — сообщается на сайте Минюста.

Напомним, что Хельга Пирогова*покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом.

На округах бывших депутатов-беглецов Бойко* и Пироговой довыборы проведут в декабре
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#Политика#Общество#Происшествия#Новосибирск#Хельга Пирогова#Иноагенты#Александр Ляхов
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