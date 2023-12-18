«Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в Президенты

«Но еще важнее то, что начато — это задачи по социально-экономическому развитию страны и регионов, в том числе с использованием инструментов национальных проектов, специальная военная операция за очищение от нацизма не только Украины, но и всего мира, борьба за суверенитет и за новый справедливый миропорядок. Об этом тоже не раз было сказано. Конечно, мы не видим другого национального лидера, кроме Владимира Владимировича Путина. И мы готовы продолжить работу в одной команде с ним», — подчеркнул Андрей Травников.