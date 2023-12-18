«Единая Россия» отправила одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые

«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь — по их запросам. Туда входит все — бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии „Единой России“ и помогает нам помогать жителям новых регионов», — сказала Анна Кузнецова.