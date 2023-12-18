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Posted Вчера, 10:30

Published Вчера, 10:30

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.

«Единая Россия» отправила одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые

18 декабря 2023, 10:30
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.
«Единая Россия» отправила более 80 тысяч тонн гуманитарной помощи, напомнила глава партийного гуманитарного штаба Анна Кузнецова перед отправкой на ХХI Съезде «Единой России». В составе гуманитарного конвоя бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы.

«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь — по их запросам. Туда входит все — бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии „Единой России“ и помогает нам помогать жителям новых регионов», — сказала Анна Кузнецова.

Новосибирская область вместе со всей страной отправила гуманитарный конвой в новые регионы.

«В фуру погрузили автомобили УАЗ, медикаменты, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, средства гигиены, шанцевый инструмент», — рассказала депутат областного Заксобрания Елена Спасских.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.

Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.
Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.
Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.
Новосибирская область вместе со всей страной отправила гумконвой в новые регионы.
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали более 10 миллиардов рублей.

ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём принимают более 1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и проведет кадровую ротацию руководящих органов.

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«Единая Россия» поддержала реконструкцию школы №7 в поселке Чик.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Ольга Храмушкина#Гуманитарная помощь
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