«Единая Россия» отправила одновременный гуманитарный конвой со всей страны в новые

Posted Вчера, 10:30
Published Вчера, 10:30
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
«Мы ежедневно мониторим нужды жителей, выезжаем в новые регионы, общаемся с людьми. Эта гуманитарная помощь — по их запросам. Туда входит все — бытовая техника, продукты, лекарства, стройматериалы. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой миссии „Единой России“ и помогает нам помогать жителям новых регионов», — сказала Анна Кузнецова.
Новосибирская область вместе со всей страной отправила гуманитарный конвой в новые регионы.
«В фуру погрузили автомобили УАЗ, медикаменты, продуктовые наборы, предметы первой необходимости, средства гигиены, шанцевый инструмент», — рассказала депутат областного Заксобрания Елена Спасских.
«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 80 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.
С начала СВО «Единая Россия» оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой собрали более 10 миллиардов рублей.
ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём принимают более 1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и проведет кадровую ротацию руководящих органов.
«Единая Россия» поддержала реконструкцию школы №7 в поселке Чик.