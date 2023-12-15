В Чике Коченёвского района при поддержке «Единой России» реконструируют школу №7

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Реконструкция идет в два этапа. Первый предусматривает возведение пристройки с наземным переходом в школу. На втором этапе — реконструкция существующего здания общеобразовательного учреждения.
Старые здания уже не вмещают всех учащихся, поскольку в школе учатся не только жители Чика, но и нескольких улиц села Прокудского, отметила директор чикской школы №7 Ирина Ващенко.
«Маленький спортивный зал, столовая на 100 посадочных мест, а детей — 700. Перемен мало, чтобы накормить всех. Классы по площади не соответствуют стандартам, нет и кабинетов для психолога, социального педагога», — рассказала руководитель образовательного учреждения.
Школа вошла в программу капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. По проекту пристройка будет поделена на функциональные зоны и группы помещений, в том числе предусмотрены медицинский блок, столовая на 340 мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 320 мест с эстрадой и группы бытовых помещений.
Общая вместимость школы после проведения реконструктивных работ и строительства пристройки составит 680 учащихся при односменном обучении. Наполняемость классов рассчитана на 25 человек в смену.
Ход работ проинспектировал «партийный десант» — депутаты, общественники, представители педколлектива. Во время выездного совещания выяснилось, что стройка идет с отставанием от графика в четыре месяца, есть вероятность того, что объект уйдет в 2025 год, выразил опасения депутат Заксобрания («Единая Россия») Андрей Биль.
«Много вопросов к подрядчику. Работы ведутся достаточно слабо. Неделю стояли морозы, но это всего неделя, а отставание — четыре месяца. Строительная готовность объекта всего 25%. Подрядчик пообещал подключить еще одну бригаду рабочих. Проверим в следующий выезд», — сказал парламентарий.
Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.