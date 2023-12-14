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Published Вчера, 10:20

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Updated Сегодня, 10:36

Определен бюджет Новосибирской области на 2024 год.

Александр Жуков: «Доходы регионального бюджета растут…»

14 декабря 2023, 10:20
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
Определен бюджет Новосибирской области на 2024 год.
Первый зампредседателя Госдумы прокомментировал бюджет региона на 2024 и плановый период 2025-26 годов: «Новосибирская область становится самодостаточной».

На федеральном уровне для Новосибирской области предусмотрено почти 30 млрд рублей межбюджетных трансфертов, рассказал Александр Жуков.

«Предусмотрены дотации на выравнивание бюджета в размере 2 млрд рублей. Удалось добиться решения о направлении дополнительных 2,3 млрд рублей на поддержку мер по сбалансированности регионального бюджета», — сказал он.

Александр Жуков добавил, что благодаря решениям, принятым президентом, в федеральном бюджете предусмотрены расходы на реализацию направлений народной программы «Единой России» и нацпроектов в Новосибирской области.

«На модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 1,7 млрд рублей, на капремонт 35 школ области — 1,5 млрд рублей, на строительство девяти школ — более 1 млрд рублей. Кроме того, выделено почти 1,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов на доплаты классным руководителям, на горячее питание в начальной школе — 1,6 млрд рублей. Почти 700 млн выделено на современную городскую среду и 260 млн — на городскую среду в малых городах и исторических поселениях. Более 2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета предусмотрены на сельское хозяйство Новосибирской области и 5,9 млрд — на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», — подчеркнул первый зампредседателя Госдумы.

Александр Жуков также отметил, что принятый Госдумой федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов обеспечит выделение необходимых средств на обороноспособность страны и обеспечение социальных обязательств государства перед гражданами.

«В условиях продолжения санкционного давления федеральный бюджет сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. Предусмотрены средства на социальную поддержку граждан, интеграцию новых регионов, технологическое развитие, расширение инфраструктуры, обеспечение роста экономики и на укрепление обороноспособности страны для победы. Депутаты Госдумы работали в жестком графике, рассматривая главный финансовый документ страны, чтобы это стало возможным», — сказал он.

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