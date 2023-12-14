Александр Жуков: «Доходы регионального бюджета растут…»

«На модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено 1,7 млрд рублей, на капремонт 35 школ области — 1,5 млрд рублей, на строительство девяти школ — более 1 млрд рублей. Кроме того, выделено почти 1,7 млрд рублей межбюджетных трансфертов на доплаты классным руководителям, на горячее питание в начальной школе — 1,6 млрд рублей. Почти 700 млн выделено на современную городскую среду и 260 млн — на городскую среду в малых городах и исторических поселениях. Более 2 млрд рублей субсидий из федерального бюджета предусмотрены на сельское хозяйство Новосибирской области и 5,9 млрд — на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений», — подчеркнул первый зампредседателя Госдумы.