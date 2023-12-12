«Партийный десант» «Единой России» проверил, как идет строительство ФАПов в области

В селе Абрамово Куйбышевского района депутаты, активисты партии и местные жители проверили строительство нового ФАПа. Новый ФАП рассчитан на обслуживание 1320 человек, включая 250 детей. Общая сумма, вложенная в медицинское оборудование и мебель, составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.