«Партийный десант» «Единой России» проверил, как идет строительство ФАПов в области

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В селе Абрамово Куйбышевского района депутаты, активисты партии и местные жители проверили строительство нового ФАПа. Новый ФАП рассчитан на обслуживание 1320 человек, включая 250 детей. Общая сумма, вложенная в медицинское оборудование и мебель, составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей.
«Строительство ФАПов на удаленных территориях позволяет сделать медицинскую помощь доступной сельчанам, а персоналу работать в комфортных условиях. Также здесь есть возможность припарковать машины, подъехать с детской коляской», — отметила исполнительный секретарь МОП Куйбышевского района Ольга Булюктова.
«Партийный десант» проконтролировал строительство ФАПа в селе Гражданцево Северного района. Готовность здания — около 90%, остались завершить монтаж потолочной плитки, постелить линолеум, убрать строительный мусор.
«Радует, что национальные проекты, инициированные президентом, успешно реализуются на нашей территории. Медики получат комфортные условия работы, а жители — качественную медицинскую помощь рядом с домом», — сказал секретарь местного отделения партии Игорь Звыков.
В селе Красное Чановского района строительство нового ФАПа в самом разгаре: идёт монтаж стен, дверей, утепление потолка. Фельдшерско-акушерский пункт будет сдан вовремя. Необходимое медицинское оборудование уже закуплено.
Получать первичную медпомощь в новом фельдшерско-акушерском пункте в ближайшее время смогут и жители поселка Теренгуль Баганского района. Здание рассчитано на 30 посещений в смену. Строительство завершено, идёт оснащение медицинским оборудованием.
«Благодаря реализации народной программы „Единой России“, национальных проектов, в селах появляются вот такие современные объекты здравоохранения. Первичная медицинская помощь становится ближе», — подчеркнул депутат Совета депутатов Баганского района Анатолий Мартыновский.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется по инициативе президента и при поддержке «Единой России». Строительство новых ФАПов и амбулаторий включено в народную программу партии.
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