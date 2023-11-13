В регионе закуплен колоссальный объем медтехники: почти 32 тысячи единиц за пять лет

На модернизацию системы здравоохранения области, в том числе в рамках профильного нацпроекта, на приобретение оборудования и санитарного автотранспорта с 2019 по 2023 годы направлено более 42,29 млрд рублей. На укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области» за 2019–2023 годы направлено более 5,2 млрд рублей (за 2014–2018 годы направлено 2,1 млрд рублей).



«Колоссальный объём закупки медицинского оборудования — почти 32 тысячи единиц за последние пять лет. Таких массовых закупок в течение 30 лет не производилось Возможности у нас появились благодаря инициативам Президента Владимира Путина, запущенным нацпроектам: и здравоохранение, и модернизация первичного звена; помогли и наши областные программы», — подчеркнул Андрей Травников.



Так, сообщил Константин Хальзов, из рекордного количества приобретённой техники, 46 флюорографов, 65 маммографов, рентгеновских аппаратов — 95, 43 передвижных рентгеновских комплекса, компьютерных томографов — 24, магнитно-резонансных томографов — 15 (в 2018-м году в учреждениях здравоохранения, подведомственных Новосибирской области, был всего один), девять ангиографов и т. д.



«Когда разрабатывали в 2018–2019 году программы модернизации здравоохранения области, мы договорились, что будем приобретать новое оборудование максимально цифровое, с возможностью хранения всех диагностических данных пациентов в едином архиве, чтобы любой врач, независимо от того, где он находится: в районном центре или в столице, обладал этими данными. С точки зрения оцифровки этих данных какие результаты?», — уточнил у и. о. министра Губернатор.



По словам Константина Хальзова, более 500 единиц технологического оборудования сегодня подгружено в медицинскую информационную систему и информация с них передается непосредственно в МИС, которая позволяет медицинским работникам обмениваться данными. И в перспективе они появится на Едином портале государственных услуг непосредственно у пациента. В 2024 году, доложил и. о. министра, все вопросы, связанные с модернизацией МИС, будут окончательно доработаны.



Глава региона также акцентировал внимание на вопросе минимизации количества ненужных поездок пациентов, особенно из сельских районов, в крупные медучреждения. Возможность пройти всю необходимую диагностику должна быть на территории района проживания или в соседнем районе. В областную клинику в Новосибирск пациент должен ехать уже на госпитализацию или окончательную постановку диагноза.



«Подготовьте проект поручений, — поставил и. о. министра здравоохранения задачу Губернатор, — на основании которого мы могли бы в течение 2024 года объективно отслеживать количество таких ненужных визитов к врачам».



Перед главами районов и городов Губернатор также поставил задачу: общаясь с медработниками, с жителями, выявить, какие ещё есть резервы для улучшения работы новосибирского здравоохранения; где можно за счёт докупки оборудования, оцифровки данных и организации работы сделать жизнь пациентов более комфортной.



В своё время именно по инициативе глав и председателей советов была развернута сеть центров гемодиализа и жителям многих территорий не нужно теперь ехать в Новосибирск, а есть возможность получить эту услугу рядом с домом.