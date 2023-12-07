В Новосибирском реготделении «Единой России» обновился состав президиума и политсовет

«Сегодня в состав президиума и политсовета введены коллеги, которые в последний год проявили себя в реализации партийных проектов и общественных инициатив, как того требует время. „Единая Россия“ в очередной раз проявила себя как основная патриотическая общественная сила. Очень много наших коллег лично принимает участие в специальной военной операции, в том числе депутаты разных уровней. Активисты „Молодой Гвардии Единой России“ ведут большую волонтерскую деятельность на территории новых регионов. Огромная работа ведется в плане поддержки семей военнослужащих — сегодня это главный приоритет, несмотря на политические и социально-экономические задачи», — прокомментировал Андрей Травников.