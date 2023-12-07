atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 7 декабря, 11:43

Published 7 декабря, 11:43

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Андрей Травников подчеркнул, что ротация необходима, чтобы дать возможность однопартийцам проявить себя.

В Новосибирском реготделении «Единой России» обновился состав президиума и политсовет

7 декабря 2023, 11:43
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
Андрей Травников подчеркнул, что ротация необходима, чтобы дать возможность однопартийцам проявить себя.
Решение о ротации принято 6 декабря на 42-й конференции. Секретарь Новосибирского регионального отделения партии Андрей Травников подчеркнул, что ротация необходима, чтобы дать возможность однопартийцам проявить себя.

Членами регионального политсовета «Единой России» избраны Игорь Атякшев, Сергей Бредихин, Андрей Гудовский, Сергей Синяев, Владимир Шнайдер, Андрей Щевровский, Роман Гуща, Ирина Кива, Андрей Клюзов, Олег Королев, Богдан Луцкий, Наталья Ранзебова, Светлана Таркова, Игорь Умербаев, Геннадий Чмурин, Эдуард Щербаков.

В состав президиума тайным голосованием доизбраны Олег Королев, Сергей Овсянников, Елена Спасских, Андрей Биль, Андрей Клюзов, Игорь Умербаев, Вячеслав Ярманов.

«Сегодня в состав президиума и политсовета введены коллеги, которые в последний год проявили себя в реализации партийных проектов и общественных инициатив, как того требует время. „Единая Россия“ в очередной раз проявила себя как основная патриотическая общественная сила. Очень много наших коллег лично принимает участие в специальной военной операции, в том числе депутаты разных уровней. Активисты „Молодой Гвардии Единой России“ ведут большую волонтерскую деятельность на территории новых регионов. Огромная работа ведется в плане поддержки семей военнослужащих — сегодня это главный приоритет, несмотря на политические и социально-экономические задачи», — прокомментировал Андрей Травников.

Обновился состав президиума и политсовет в Новосибирском отделении партии «Единая Россия»Обновился состав президиума и политсовет в Новосибирском отделении партии «Единая Россия»
Обновился состав президиума и политсовет в Новосибирском отделении партии «Единая Россия»
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

«Сегодня в состав президиума и политсовета введены коллеги, которые в последний год проявили себя в реализации партийных проектов и общественных инициатив, как того требует время. „Единая Россия“ в очередной раз проявила себя как основная патриотическая общественная сила.

Очень много наших коллег лично принимает участие в специальной военной операции, в том числе депутаты разных уровней. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» ведут большую волонтерскую деятельность на территории новых регионов. Огромная работа ведется в плане поддержки семей военнослужащих — сегодня это главный приоритет, несмотря на политические и социально-экономические задачи», — прокомментировал Андрей Травников.

Андрей Травников обозначил приоритеты бюджета Новосибирской области на следующий год
Узнать подробнее

Обозначены приоритеты бюджета региона на следующий год.

Читайте также:
Андрей Травников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборахУчастник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на УкраинеАндрей Травников: Наша задача поддержать национального лидера
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
Вчера, 02:56
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
Вчера, 06:10
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
Вчера, 01:21
В жуткий мороз новосибирцы устроили заплыв на сапбордах
Вчера, 12:02
Нет мусорному полигону: около 150 новосибирцев записали видеообращение к Путину
Сегодня, 07:38
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
7 декабря, 03:00