Андрей Травников: Наша задача поддержать национального лидера

Андрей Травников подчеркнул, что сейчас «Единая Россия» является ведущей политической силой. Он поблагодарил коллег за успешную кампанию по выборам губернатора Новосибирской области, помощь участникам СВО и их семьям. Также поставил задачи на ближайший период, они остаются прежними, диктуются сегодняшней повесткой в стране.