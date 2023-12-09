Андрей Травников: Наша задача поддержать национального лидера

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Андрей Травников подчеркнул, что сейчас «Единая Россия» является ведущей политической силой. Он поблагодарил коллег за успешную кампанию по выборам губернатора Новосибирской области, помощь участникам СВО и их семьям. Также поставил задачи на ближайший период, они остаются прежними, диктуются сегодняшней повесткой в стране.
«Это продолжение оказания помощи нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции и членам их семей. Другая важная задача и мы её даже не рассматриваем как политическую. Дело общенациональное, объединяющее — это активное участие в кампании выборов президента. Наша задача поддержать национального лидера и его намерение отстаивать интересы страны на всех уровнях, и мы это сделаем.
Нельзя снимать с повестки вопросы социально-экономического развития региона. Новосибирская область активно участвует в реализации всех национальных и федеральных проектов, а также собственных региональных проектов. Очень важно обеспечить качественное, экспертное, общественное сопровождение всей этой большой работы, чтобы, как говорит наш президент, любые наши усилия, приводили не к формальным отчётам, а изменению жизни жителей области», — подчеркнул Андрей Травников.
Также на конференции выбрали делегатов на предстоящий Съезд «Единой России», который состоится 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.