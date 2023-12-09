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Updated Сегодня, 11:24

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников: Наша задача поддержать национального лидера

9 декабря 2023, 11:21
Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Новосибирской области подвёл политические итоги года на 42 конференции регионального отделения партии.

Андрей Травников подчеркнул, что сейчас «Единая Россия» является ведущей политической силой. Он поблагодарил коллег за успешную кампанию по выборам губернатора Новосибирской области, помощь участникам СВО и их семьям. Также поставил задачи на ближайший период, они остаются прежними, диктуются сегодняшней повесткой в стране.

«Это продолжение оказания помощи нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции и членам их семей. Другая важная задача и мы её даже не рассматриваем как политическую. Дело общенациональное, объединяющее — это активное участие в кампании выборов президента. Наша задача поддержать национального лидера и его намерение отстаивать интересы страны на всех уровнях, и мы это сделаем.
Нельзя снимать с повестки вопросы социально-экономического развития региона. Новосибирская область активно участвует в реализации всех национальных и федеральных проектов, а также собственных региональных проектов. Очень важно обеспечить качественное, экспертное, общественное сопровождение всей этой большой работы, чтобы, как говорит наш президент, любые наши усилия, приводили не к формальным отчётам, а изменению жизни жителей области», — подчеркнул Андрей Травников.

Также на конференции выбрали делегатов на предстоящий Съезд «Единой России», который состоится 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.

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#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина
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