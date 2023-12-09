Андрей Травников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Как написал Андрей Травников, Владимир Путин создал условия для развития страны и регионов, благодаря Президенту гражданам удается реализовывать масштабные проекты, обеспечивать рост экономики и социальной сферы.
«Новосибирская область поддерживает решение национального лидера!» — написал в телеграмм-канале губернатор, и выразил уверенность в том, что под руководством Владимира Владимировича наш регион сделает еще многое на благо живущих в нем людей.
Владимир Путин наградил спасателя из Новосибирска Акулина за помощь людям.