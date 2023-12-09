atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Андрей Травников

Андрей Травников поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

9 декабря 2023, 05:17
Фото: nso.ru
Андрей Травников
В своем телеграм-канале Андрей Травников написал, что Новосибирская область поддерживает решение Президента участвовать в выборах главы государства.

Как написал Андрей Травников, Владимир Путин создал условия для развития страны и регионов, благодаря Президенту гражданам удается реализовывать масштабные проекты, обеспечивать рост экономики и социальной сферы.

«Новосибирская область поддерживает решение национального лидера!» — написал в телеграмм-канале губернатор, и выразил уверенность в том, что под руководством Владимира Владимировича наш регион сделает еще многое на благо живущих в нем людей.

Владимир Путин наградил новосибирского спасателя Акулина за помощь людям
Узнать подробнее

Владимир Путин наградил спасателя из Новосибирска Акулина за помощь людям.

Читайте также:
Малыш-аутист больше года подвергался насилию в частном детском саду НовосибирскаОценку задержки сдачи станции метро «Спортивная» даст ПрокуратураВ S7 объяснили возврат рейса Новосибирск — Москва в аэропорт сразу после вылета
#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Выборы#Президент#Ольга Храмушкина
Подпишитесь
Когда из дома лучше не выходить: в Новосибирской области мороз до -44 градусов
Вчера, 02:56
ChatGPT раскрыл проблему 11-бальных пробок в Новосибирске и дал советы мэрии
Вчера, 06:10
Концерт Ирины Салтыковой в Новосибирске сорвался — она призывает винить организаторов
Вчера, 01:21
В жуткий мороз новосибирцы устроили заплыв на сапбордах
Вчера, 12:02
Возможны осадки в виде обломков: часть ракеты может упасть на Новосибирскую область
Вчера, 06:59
Сеть АЗС «Газпромнефть» расширяет географию продаж G-Drive Diesel
7 декабря, 03:00