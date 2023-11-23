Андрей Травников обозначил приоритеты бюджета Новосибирской области на следующий год

При формировании главного финансового документа региона область учитывает необходимость решения задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным: укрепление технологического суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, повышение благосостояния граждан, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми.



«Подход к формированию бюджета абсолютно плановый: все необходимые расходы предусмотрены, в основной своей базе. В том числе, и та информация по федеральным субсидиям, которая была на момент формирования бюджета.

Но с учётом того, что мы переживаем период макроэкономической нестабильности, мы применяем подходы, которые зарекомендовали себя в период пандемии и в прошлом году.

Определены чёткие приоритеты. Первое, это всё, что касается мер социальной поддержки, в том числе, их индексации; всё, что касается зарплат бюджетников и их индексации. Это, в обязательном порядке, обеспечение всех действующих строек и ремонтов: ни одного долгостроя из-за отсутствия финансирования мы не допустим. Наконец, это — весь объём софинасирования для максимального участия нашей области в национальных проектах и всех федеральных программах», — заявил Андрей Травников.



Проект бюджета на сессии представил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Документ прошёл все необходимые стадии предварительного обсуждения. И был был подготовлен с учётом прогноза социально-экономического развития региона.



Виталий Голубенко отметил, что прогнозируемый общий объём доходов областного бюджета — 279,976 млрд рублей. Общий объём расходов — 319,446 млрд рублей. Дефицит, сформированный на 2024 год, составляет порядка тридцати девяти миллиардов рублей. На период 2025–2026 годов областной бюджет запланирован бездефицитным.



Основополагающие принципы формирования расходов бюджета — обеспечения в бюджетной сфере заработной платы соразмерно росту в целом по экономике; обеспечение реализации национальных и инфраструктурных проектов и программ; обеспечение роста материальных затрат учреждений, оказывающих услуги населению, и социальных выплат соразмерно росту индекса потребительских цен.



По итогам обсуждения проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» был единогласно одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 4 декабря.