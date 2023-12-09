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Военный показал запуск дрона.

Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на Украине

9 декабря 2023, 11:41
Фото: Фото из видео, предоставленного Юрием Шаровским.
Военный показал запуск дрона.
Сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский, отправившийся на СВО добровольцем, показал, как запускают в зоне спецоперации дроны-камикадзе.

Тренировочные запуски дронов прошли в относительно безопасном районе СВО. Запуск продемонстрировал военный-доброволец сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский, видео он предоставил sib.fm.

Юрий отметил, что такие учения необходимы нужны для корректировки опыта, полученного во время ведения боевых действий, работы разведки, артиллерии, а также для обучения операторов дронов-камикадзе.

для корректировки опыта, полученного в зоне боевых действий, — разведки, зоны артиллерии, а также подготовки операторов дронов-камикадзе. Сегодня у нас снег, лёгкий мороз. Мы здесь стараемся. Победа будет за нами, — рассказ сибиряк в своем обращении в редакцию «МК-Новосибирск».

Военный рассказал, что дроны-камикадзе «Пиранья» могут подниматься на высоту до 10 тысяч метров. Аппарат несет взрывчатку, им управляет оператор, стоимость данного беспилотника составляет 30 тысяч рублей.

Военный показал запуск дрона.
Видео: Фото из видео, предоставленного Юрием Шаровским.
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