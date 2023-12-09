Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на Украине

для корректировки опыта, полученного в зоне боевых действий, — разведки, зоны артиллерии, а также подготовки операторов дронов-камикадзе. Сегодня у нас снег, лёгкий мороз. Мы здесь стараемся. Победа будет за нами, — рассказ сибиряк в своем обращении в редакцию «МК-Новосибирск».