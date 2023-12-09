Участник СВО из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе «Пиранья» на Украине

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Тренировочные запуски дронов прошли в относительно безопасном районе СВО. Запуск продемонстрировал военный-доброволец сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский, видео он предоставил sib.fm.
Юрий отметил, что такие учения необходимы нужны для корректировки опыта, полученного во время ведения боевых действий, работы разведки, артиллерии, а также для обучения операторов дронов-камикадзе.
для корректировки опыта, полученного в зоне боевых действий, — разведки, зоны артиллерии, а также подготовки операторов дронов-камикадзе. Сегодня у нас снег, лёгкий мороз. Мы здесь стараемся. Победа будет за нами, — рассказ сибиряк в своем обращении в редакцию «МК-Новосибирск».
Военный рассказал, что дроны-камикадзе «Пиранья» могут подниматься на высоту до 10 тысяч метров. Аппарат несет взрывчатку, им управляет оператор, стоимость данного беспилотника составляет 30 тысяч рублей.