Подрядчика для ремонта трех дорог ищут в Новосибирске за 33 млн рублей

Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства МКУ Новосибирского района является заказчиком работ. Они будут финансироваться из бюджета района. Участие в конкурсе можно принять до 27 декабря, а победитель будет объявлен 10 января 2024 года.