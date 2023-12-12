Подрядчика для ремонта трех дорог ищут в Новосибирске за 33 млн рублей

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства МКУ Новосибирского района является заказчиком работ. Они будут финансироваться из бюджета района. Участие в конкурсе можно принять до 27 декабря, а победитель будет объявлен 10 января 2024 года.
В рамках контракта на сумму 33 миллиона рублей необходимо провести ремонт участка дороги «Академгородок — Каменушка». Подрядчику придется удалить верхний слой, уложить новое покрытие, укрепить обочины и т. д. Работы должны быть завершены к 22 июля 2024 года.
Также требуется обновить участки на дорогах «30 км а/д „К-19Р“ — санаторий Березка» и «Пашино-Новосибирск — „М-53“».