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Подрядчика ищут

Подрядчика для ремонта трех дорог ищут в Новосибирске за 33 млн рублей

12 декабря 2023, 01:23
Фото: 1MI
Подрядчика ищут
В Новосибирске идет поиск исполнителя для ремонта трех дорог за сумму в 33 миллиона рублей. Тендер на это уже размещен на сайте государственных закупок.

Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства МКУ Новосибирского района является заказчиком работ. Они будут финансироваться из бюджета района. Участие в конкурсе можно принять до 27 декабря, а победитель будет объявлен 10 января 2024 года.

В рамках контракта на сумму 33 миллиона рублей необходимо провести ремонт участка дороги «Академгородок — Каменушка». Подрядчику придется удалить верхний слой, уложить новое покрытие, укрепить обочины и т. д. Работы должны быть завершены к 22 июля 2024 года.

Также требуется обновить участки на дорогах «30 км а/д „К-19Р“ — санаторий Березка» и «Пашино-Новосибирск — „М-53“».

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