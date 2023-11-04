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Дорогу будут строить

Подрядчика снова ищут в Новосибирске для строительства Южного транзита

4 ноября 2023, 02:36
Фото: 1MI
Дорогу будут строить
В Новосибирске снова ищут компанию, которая займется разработкой проекта для строительства Южного транзита. На этот раз на работы выделят около 543,9 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Южный транзит представляет собой дорогу, которая соединит трассу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Она пройдет через Бугринский мост и будет иметь примерную длину 20,7 километра.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить первый этап работ до 27 ноября 2024 года, а второй этап — от 1 ноября 2024 года до 25 декабря 2025 года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 ноября 2023 года.

Интересно отметить, что предыдущий заказ на разработку документации для Южного транзита предлагал подрядчику 880 миллионов рублей без разделения на этапы. Однако, в конце 2022 года конкурс был отменен из-за сокращения финансирования.

Строительство Южного транзита обсуждают уже с конца 2000-х годов. Для этой цели был построен Бугринский мост, хотя завершить проект полностью до сих пор не удалось.

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#Общество#Новосибирск#Строительство#Дорога#Госзакупки#Эмилия Губарева#Подрядчик#Южный транзит#Бугринский мост#Чуйский тракт
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