Подрядчика снова ищут в Новосибирске для строительства Южного транзита

Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить первый этап работ до 27 ноября 2024 года, а второй этап — от 1 ноября 2024 года до 25 декабря 2025 года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 ноября 2023 года.