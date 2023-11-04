Подрядчика снова ищут в Новосибирске для строительства Южного транзита

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Южный транзит представляет собой дорогу, которая соединит трассу Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт». Она пройдет через Бугринский мост и будет иметь примерную длину 20,7 километра.
Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить первый этап работ до 27 ноября 2024 года, а второй этап — от 1 ноября 2024 года до 25 декабря 2025 года. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 20 ноября 2023 года.
Интересно отметить, что предыдущий заказ на разработку документации для Южного транзита предлагал подрядчику 880 миллионов рублей без разделения на этапы. Однако, в конце 2022 года конкурс был отменен из-за сокращения финансирования.
Строительство Южного транзита обсуждают уже с конца 2000-х годов. Для этой цели был построен Бугринский мост, хотя завершить проект полностью до сих пор не удалось.